Джейн Біркін – 72: яскраві фото з молодості музи легендарного Сержа Генсбура

Екс-дружина легендарного французького композитора Сержа Генсбура, співачка й актриса Джейн Біркін святкує свій день народження 14 грудня. Знаменитості виповнюється 72 роки.

Джейн Біркін і Серж Генсбур ввійшли в історію не лише завдяки своїй творчості, а й через полум'яне кохання. Вони познайомилися на зйомках фільму П'єра Гримбла "Слоган", коли дівчина переживала розлучення зі своїм колишнім чоловіком, композитором Джоном Баррі.

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У той час 19-річна Джейн, яка не знала жодного слова французькою, приїхала в Париж з маленькою дочкою Кейт. Біркін відразу отримала головну роль у "Слогані", у якому грав композитор Серж Генсбур. За словами дівчини, це "було кохання з першого погляду".

Їхня шалена історія стрімко розвивалася завдяки романтичних та скандальних характерів пари. Згадаємо лише про шалену суперечку Джейн і Сержа у паризькому барі "Castel". Після того, як чоловік шукав у її сумці "докази зради", Біркін жбурнула в його обличчя заварним тістечком і вибігла на бульвар Сен-Жермен. Серж погнався за нею, а Джейн у сукні від Yves Saint Laurent стрибнула в річку Сену.

Я вибралася, і ми весело пішли під руку додому. Серж був, можна так сказати, шанувальником великих жестів,

– згадувала Джейн.



​Джейн Біркін і Серж Генсбур / Getty Images

У 1969 році Джейн Біркін і Серж Генсбур випустили свій легендарну любовну пісню "Je t'aime ... Moi Non Plus" (Я тебе люблю ... Я тебе також ні). Спершу композитор записав її з екс-коханою, акторкою Бріжіт Бардо, однак француженка заборонила випускати композицію, тому що була одружена.

Скандальну пісню, яка була наповнена відвертими стонами та зітханнями з імітацією оргазму, стала забороненою в декількох країнах і засудженою Ватиканом. Однак згодом вона перетворилась на безперечний хіт та гімн кохання.

Джейн Біркін і Серж Генсбур – "Je t'aime ... Moi Non Plus": дивіться відеокліп

1971 році в пари народилася дочка Шарлотта, яка зараз працює акторкою та співачка. Протягом спільних з Генсбуром років Джейн Біркін продовжувала зніматися в кіно, які не здобули шаленого успіху.

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З часом спільне життя подружжя перетворилося на буденність і Джейн покинула чоловіка через надмірне пияцтво та богемний спосіб життя.

Пропонуємо переглянути підбірку яскравих чорно-білих фото з молодості Джейн Біркін.



Джейн Біркін / Getty Images



​Джейн Біркін і Серж Генсбур / Getty Images



​Джейн Біркін / Getty Images



​Джейн Біркін / Getty Images



​Джейн Біркін і Серж Генсбур / Getty Images



​Джейн Біркін / Getty Images



​Джейн Біркін / Getty Images