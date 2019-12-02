Джейсон Мамоа став "Людиною року" за версією австралійською GQ: кумедна реакція актора

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Джейсон Мамоа – "Людина року" за версію австралійського GQ / www.gq.com.au

Голлівудський актор Джейсон Мамоа, найбільш відомий за участю у кінострічці "Аквамен" та серіалі "Гра престолів", отримав почесне звання. Австралійське видання GQ назвав знаменитість "Людиною року".

Про це 40-річний Джейсон Мамоа розповів прихильникам на офіційній інстаграм-сторінці. Актор не упустив можливості пожартувати з цього приводу, адже чимало австралійських зірок, зокрема, брати Кріс та Ліам Гемсворти, не очолили рейтинг. Водночас Джейсон Мамоа не приховував, що бути "Людиною року" для нього велика честь, за що і подякував представникам чоловічого журналу GQ. 

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Ніколи за мільйон років я б не подумав, що стану "Людиною 2019 року" за версією GQ. Я дійсно радий тому, що мені вдалося обійти всіх цих Гемсворт, тому що... ви знаєте... я нарешті заслуговую цього,
– зізнався Джейсон Мамоа. 

Обкладинка журналу з Джейсоном Мамоа
Обкладинка журналу з Джейсоном Мамоа / Instagram / @prideofgypsies

За словами представників журналу GQ, переможця визначили, зважаючи на досягнення у його роботі. Джейсон Мамоа має шалену популярність завдяки успішним проєктам. Окрім цього, він публічно стає на захист світової екології та закликає всіх людей боротись із пластиком, сортуючи тари та віддаючи їх на переробку. 

"Треба щось змінювати. Зміни на краще заради моїх дітей, твоїх дітей, всього світу. Внесімо позитивні зміни у здоров'я нашої планети. Очистьмо наші океани, нашу землю. Приєднуйтесь до мене у цьому. Позбудьмося пластика", – закликав Джейсон Мамоа. 

Актор Джейсон Мамоа у стильній зйомці
Актор Джейсон Мамоа у стильній зйомці / GQ Australia

Джейсон Мамоа
Джейсон Мамоа став "Людиною року" / GQ Australia

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Рейтинги Голлівуд
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