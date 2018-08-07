Джейсон Стетхем та Розі Хантінгтон-Уайтлі нарешті вирішили одружитись, – ЗМІ

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Джейсон Стетхем та Розі Хантінгтон-Уайтлі нарешті вирішили одружитись
Джейсон Стетхем та Розі Хантінгтон-Уайтлі нарешті вирішили одружитись / www.dailymail.co.uk

Одна з найефектніших голлівудських пар вирішила покінчити з холостяцьким життям. Актор Джейсон Стетхем та модель Розі Хантінгтон-Уайтлі до Нового року офіційно укладуть шлюб.

За інформацією The Daily Mail, після 8 років ідеальних стосунків та народження сина Джека Оскара голлівудські зірки все ж вирішили піти під вінець. Станеться це до святкування Нового року. 

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Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

За словами представників пари, Джейсон Стетхем та Розі Хантінгтон-Уайтлі хотіли одружитись ще в 2017 році, після народження сина. Однак тоді модель отримала цінну пораду від подруги Ель Макферсон. Зірка наполягала, що Розі варто взяти паузу, відновити свою фізичну форму та добре все обдумати. Кохана Джейсона Стетхема погодилась та не шкодує, що одразу ж не пішла під вінець. 

Ель дала мені пораду ще під час вагітності – після народження дитини взяти паузу і привести в порядок розум і почуття. Тепер я дуже рада, що на весіллі буде присутній наш малюк, а я буду в прекрасній формі, 
– зізналась вона. 

Наразі невідомі деталі урочистої церемонії. Однак прихильники Джейсона Стетхема та Розі Хантінгтон-Уайтлі не припиняють надсилати привітання закоханим. 

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові весілля Голлівуд Мода
Джерело: Lifestyle
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