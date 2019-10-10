Джейсон Стетхем зіграє головну роль у майбутньому трилері Гая Річі: подробиці

Відомий англійський актор і зірка голлівудських фільмів Джейсон Стетхем отримав роль у майбутньому трилері Гая Річі. 52-річний улюбленець режисера постане в картині, заснованій на французькій стрічці "Інкасатор" 2004 року.

Джейсон Стетхем отримав світову популярність саме завдяки ролям у фільмах Гая Річі. Він зіграв культових персонажів у його найкращих стрічках, серед яких, "Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш" і "Револьвер". Тож, роль у прем'єрі, яка буде знята за мотивами "Інкасатора" 2004 року, одразу дісталася саме йому.

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Про те, що англійський режисер і сценарист почав роботу над новим проєктом, який отримав назву "Обережність" (Vigilance), повідомляє видання Deadline.

Вже не терпиться скоріше втілити цю історію в реальність і попрацювати з Джейсоном, поки у нього не відмовили коліна,

– пожартував Гай Річі про співпрацю зі Стетхемом.

Зі слів режисера можна зрозуміти, що у новій картині Джейсон знову виконуватиме професійні трюки, які притаманні бойовикам і які дістаються йому чи не в кожній його роботі.

За сюжетом, головний герой працює інкасатором в одному із відділень Лос-Анджелеса. Холодного та загадкового співробітника інкасаторської служби звуть Ейч. Він відповідає за сотні мільйонів доларів, які регулярно переміщує по місту. Однак події розгортатимуться не лише навколо головного героя. У майбутньому фільмі буде представлено кілька сюжетних ліній одночасно.