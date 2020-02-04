Джейсон Стетхем зіграє в новій частині "Нестримних"

Несподівано для фанатів франшизи "Нестримні" отримали офіційне продовження. Так, четверта частина буде створена у вигляді спін-офу, а одну з головних ролей традиційно зіграє Джейсон Стетхем.

Про те, що проєкт "Нестримні" офіційно отримає продовження повідомляє видання Comic Book. До серії, що складалася з трьох частин, приєднається четвертий фільм. Спін-оф вже отримав назаву "Нестримні: Різдвяна історія". Він буде присвячений персонажу, якого у франшизі грає Джейсон Стетхем.

Цікаво: Офіційно: п'ятий сезон серіалу "Корона" стане фінальним

Студія Millennium Films разом з Nu Image фінансуватимуть фільм. Представники компаній назвали точну суму, яку виділили на бюджет. Вона сягає 70 мільйонів доларів.

Окрім Стетхема у фільмі зіграють його колеги з попередніх частин, а саме Сильвестр Сталлоне, а також Тоні Джаа. Однак, чи будуть їх ролі головними, чи другорядними поки невідомо.

Нагадаємо, що фільми з серії "Нестримні" вийшли у 2010, 2012 та 2014 роках. Попри невеликий бюджет, стрічки користувалися неабиякою популярністю і зібрали гарні касові збори. Ймовірно, попит глядачів змусив кінотворців наважитися продовжити франшизу.

"Нестримні 3": трейлер українською дивитися онлайн