Джіджі Хадід обрала кардиган від українського бренду: фото

Цього разу прихильників модних брендів зібрав Паризький тиждень чоловічої моди. Американська супермодель незмінно демонструє трендові образи. Вона з'явилася у кардигані українського бренду KSENIASCHNAIDER, виконаному в техніці печворк.

24-річна модель назавжди вписала своє ім'я у світову модну індустрію. Колекції культових модельєрів, які Джіджі Хадід демонструє на подіумах, приречені на блискучий успіх. У її гардеробі безліч брендових речей, серед яких знайшлося місце речам від українських дизайнерів.

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Під час одного з виходів у рамках Тижня чоловічої моди у французькій столиці Белла Хадід з'явилася у яскравому кардигані українського модного дому KSENIASCHNAIDER. Це вбрання виконане в техніці печворк.

Це нова екологічна ініціатива, у межах якої одяг шиють із залишків тканин і зразків, які фабрики надсилають брендам для ознайомлення. Такий підхід дає змогу не лише відповідально ставитися до використання матеріалів, але і робить кожну річ унікальною.



Джіджі Хадід у кардигані KSENIASCHNAIDER / Instagram / @kseniaschnaider



Джіджі Хадід у кардигані KSENIASCHNAIDER / Instagram / @kseniaschnaider

Не менш зіркова сестра Белла Хадід нещодавно теж з'являлася в одязі KSENIASCHNAIDER. Для відпочинку під час новорічних канікул вона обрала шорти з переробленого деніму українського бренду.