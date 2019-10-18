Джіджі Хадід оголилася у новій рекламі Burberry: ефектне фото

23-річна супермодель Джіджі Хадід приголомшила підписників у мережі новим спокусливим фото. Знаменитість знялася для рекламної кампанії британського бренду Burberry.

Нове ефектне фото Джіджі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, де за нею стежать понад 50 мільйонів користувачів у мережі.

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На світлині оголена Хадід прикриває тіло напівпрозорим шарфом з логотипом Burberry. Особливо звабливо виглядають довгі ноги супермоделі.

Доповнює гарячий look зірки оригінальна зачіска. Також візажисти зробили яскравий макіяж з акцентом на очах.

Понад 4 тисячі людей залишили коментарі у дописі, серед яких були й інші знаменитості: модель VS Алексіна Грем, акторка Пріянка Чопра, Йоланда Хадід та інші.

Додамо, сестру Джіджі Беллу Хадід днями назвали найкрасивішою жінкою планети, адже згідно з розрахунками британського пластичного хірурга Джуліана Де Сільви її риси обличчя близькі до ідеалу – 94,35% "досконалості".