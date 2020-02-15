24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Джіджі Хадід підтвердила стосунки з Зейном Маліком: зворушливе фото

124
Джіджі Хадід та Зейн Малік разом / www.justjared.com

У січні весь світ заговорив про роман однієї з найуспішніших моделей сучасності та британського співака. Проте закохані жодним чином не коментували чутки та уникали папараці. Відверте зізнання Джіджі Хадід вирішила приурочити до Дня закоханих.

Майже після року розлуки одна з найкрасивіших пар Голлівуду вирішила відновити стосунки. Про возз'єднання заговорили ще в січні цьогоріч, коли разом з родиною Джіджі Хадід Зейн Малік відсвяткував свій 27-ий день народження в одному з ресторанів Нью-Йорка. 

Читайте також: Офіційно: Джіджі Хадід та Зейн Малік відновили роман

Проте, як виявилося, романтичні стосунки зірки відновили ще минулого року. Про це сповістила сама 24-річна американська модель. Відомо, що знаменита красуня має дві сторінки в інстаграмі, на одній з яких ділиться світлинами з-за лаштунків свого публічного життя. 

Фото коханого Джіджі доповнила лаконічним підписом: "Хей Валентин. Z на фермі. Грудень 2019". Фоловери вибухнули хвилею радісних коментарів, поспішивши нарешті привітати кумирів з довгоочікуваним відновленням стосунків. 


Джіджі Хадід підтвердила стосунки з Зейном Маліком / Screenshot / Instagram / @gigihadid

Нагадаємо, що Джіджі Хадід та Зейн Малік почали зустрічатись ще у 2015 році. Мабуть, жоден інсайдер достеменно не може сказати, скільки разів Джіджі та Зейн припиняли та відновлювали роман. Вже у 2018 році пара заявила, що остаточно припинила зустрічатись через певні розбіжності. Проте, як виявилося, почуттям підвладні навіть найбільші перешкоди. 

Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
сьогодні
28323
Автор: Марина Джура
Теги: Зіркові романи Джіджі Хадід Новини LifeStyle LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 14335
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 2614
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 9825
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11426
13 лютого 11:45 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 2435
Новини
Більше новин
Залиште відгук