Джіджі Хадід підтвердила стосунки з Зейном Маліком: зворушливе фото

У січні весь світ заговорив про роман однієї з найуспішніших моделей сучасності та британського співака. Проте закохані жодним чином не коментували чутки та уникали папараці. Відверте зізнання Джіджі Хадід вирішила приурочити до Дня закоханих.

Майже після року розлуки одна з найкрасивіших пар Голлівуду вирішила відновити стосунки. Про возз'єднання заговорили ще в січні цьогоріч, коли разом з родиною Джіджі Хадід Зейн Малік відсвяткував свій 27-ий день народження в одному з ресторанів Нью-Йорка.

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Проте, як виявилося, романтичні стосунки зірки відновили ще минулого року. Про це сповістила сама 24-річна американська модель. Відомо, що знаменита красуня має дві сторінки в інстаграмі, на одній з яких ділиться світлинами з-за лаштунків свого публічного життя.

Фото коханого Джіджі доповнила лаконічним підписом: "Хей Валентин. Z на фермі. Грудень 2019". Фоловери вибухнули хвилею радісних коментарів, поспішивши нарешті привітати кумирів з довгоочікуваним відновленням стосунків.



Джіджі Хадід підтвердила стосунки з Зейном Маліком / Screenshot / Instagram / @gigihadid

Нагадаємо, що Джіджі Хадід та Зейн Малік почали зустрічатись ще у 2015 році. Мабуть, жоден інсайдер достеменно не може сказати, скільки разів Джіджі та Зейн припиняли та відновлювали роман. Вже у 2018 році пара заявила, що остаточно припинила зустрічатись через певні розбіжності. Проте, як виявилося, почуттям підвладні навіть найбільші перешкоди.