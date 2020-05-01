Джіджі Хадід підтвердила свою вагітність: Я плакала кожні п'ять хвилин

Американська модель вперше прокоментувала чутки про свою вагітність та нарешті підтвердила, що чекає на народження первістка. Джіджі Хадід зізналася, що нині її життя надто емоційне. Під час святкування свого 25-річчя дівчина плакала кожні п'ять хвилин впродовж години.

Це сталося! Після двох днів чуток у пресі Джіджі Хадід нарешті порушила мовчанку та підтвердила, що вагітна. Майбутнє поповнення у родині вона прокоментувала в новому випуску The Tonight Show.

Важливо Знаменита модель Джіджі Хадід вагітна первістком, – ЗМІ

Знаменитість не приховувала, що хотіла самостійно оголосити про стан при надії, проте щиро вдячна громадськості за числення привітання та побажання.

Очевидно, ми хотіли, щоб ми могли оголосити це на власних умовах, але ми дуже схвильовані, раді та вдячні за всі добрі побажання та підтримку. Добре, що в цей час можна побути вдома всім разом і справді відчувати це з дня у день,

– повідомила Джіджі Хадід.

Попри припущення у ЗМІ, що пара чекає на народження доньки, модель не стала розкривати більше жодних особистих подробиць та термінів вагітності. Під час онлайн-трансляції зірка постала в об'ємній куртці та чорному костюмі, що повністю приховали зміни її фігури. Судячи з усього, вона не поспішає акцентувати на округлому животі новими образами.

Також Джіджі Хадід пригадала, яким було святкування її дня народження, яке вона відзначила у вузькому родинному колі на фермі в Пенсільванії. Вона зізналася, що чи то через вагітність, чи через тривалий карантин, стала надто емоційною. "Я плакала кожні п’ять хвилин протягом години", – розповіла модель. Майбутня матуся наголосила, що таке своєрідне захоплення у неї викликав святковий торт у формі пончика, який для неї приготував іменитий американський пекар Бадді Валастро попри карантин.

Нагадаємо, що Джіджі Хадід чекає на первістка від свого бойфренда ексучасника гурту One Direction Зейна Маліка. Їхні стосунки розпочалися 2015 року. Відтоді закоханих називали однієї з найкрасивіших пар Голлівуду, та вже 2018-го року пара вирішила розійтися після численних сварок. У День закоханих цьогоріч Джіджі розсекретила примирення з Зейном Маліком, яке відбулося ще минулого року. Нині майбутні батьки тримають своє особисте життя подалі від преси.

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