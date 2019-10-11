Джіджі Хадід показує, як розбавити осінній образ гірчичною сумкою: стильні фото

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Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Getty Images

Кажуть, осінь – найкращий сезон для того, щоб продемонструвати свій смак, адже кількість речей, які можуть комбінувати між собою, просто незліченна. 24-річна модель Джіджі Хадід, схоже, підтримує цю думку. Знаменитій американці вдалося ідеально поєднати осінній образ з яскравою сумкою гарячого відтінку.

Інколи родзинкою в цілісному образі може стати трендове взуття, актуальна зачіска чи масивні сережки. Однак у новому сезоні, як показує Джіджі Хадід, акцент потрібно робити на яскраві сумки. Тим паче, якщо вони з лакованої шкіри.

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Напередодні 24-річна модель засвітилася перед камерами папараці у Нью-Йорку, продемонструвавши ідеальний look, який можна одягнути як на світський захід, так і на зустріч з друзями. На стрункій Джіджі був костюм з незвичайним принтом, який складався з штанів-кльош та структурного ліфа, а також піджак-oversize кольору хакі.

Образ старшої з роду Хадід довершили лакові бежеві ботильйони з гострим носком і на круглих підборах, а також сумка. Яскрава сумка незвичайної форми гірчичного відтінку від Chanel – must have осені 2019.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід показала варіант небанального осіннього образу / Getty Images Джіджі Хадід
Гірчична сумка – mast have осені 2019 / Getty Images 
 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Джіджі Хадід
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