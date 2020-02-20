24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Джіджі Хадід позувала в екстравагантній фотосесії для глянцю: яскраві фото

-
Джіджі Хадід у фотосесії для журналу i-D / Instagram / @gigihadid

Американська модель Джіджі Хадід дефілює у показах найпопулярніших дизайнерів сучасності. Днями знаменитість прикрасила обкладинку нового номера журналу i-D.

Джіджі є однією із найбільш затребуваних моделей і не одноразово з'являлася на сторінках модних глянців. Для i-D Хадід позувала в екстаравагантних образах.

Читайте також: Джіджі Хадід розповіла про початок кар'єри: дизайнери відмовляли моделі через її фігуру

На своїй сторінці в інстаграмі Хадід опублікувала допис, в якому поділилася враженнями від зйомки для i-D.

Це була мрія, яка здійснилася,
– написала зірка під фото.

24-річна модель на обкладинці журналу постала у вуалі-сітці та незвичайному головному уборі блакитного кольору, як у казкового персонажа. До такого вбрання також були додані зелені рукавички.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід на обкладинці глянцю i-D / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід у цікавому головному уборі та зелених рукавичках / Instagram / @gigihadid

Окрім цього образу, Хадід приміряла ще декілька цікавих. На інших світлинах можемо бачити її в червоній сукні, у вуалі з головний убором, що має вигляд жовтого листа капусти. Прикрашає його брошка у вигляді морквини.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід з морквиною на голові / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
Модель у червоній сукні та з жовтою вуаллю на голові / Instagram / @gigihadid

На інших фото Джіджі позує в довгих сукнях чорного та блакитного кольорів. Особливістю є те, що вбрання тримаються на дівчині за допомогою скотча.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід у чорній сукні, перемонтаній скотчем / Instagram / @gigihadid

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід в блакитній сукні, що тримається з допомогою скотча / Instagram / @gigihadid 

Джіджі Хадід
Джіджі у фотосесії для журналу i-D / Instagram / @gigihadid

Жорсткий нокаут Уайлдера став найкращим у році: відео
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Джіджі Хадід LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:01 10 хітів Ріанни, за які ми любимо співачку
Уляна Журба
сьогодні 14:17 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз
сьогодні 11:27 Сінді Кроуфорд – 54! Секрети нев’янучої краси супермоделі
Юлія Девда
сьогодні 10:05 Що подивитись в кіно цього тижня: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр
Марта Вересюк
19 лютого 16:00 10 фільмів про війну, які варто переглянути
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук