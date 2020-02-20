Джіджі Хадід позувала в екстравагантній фотосесії для глянцю: яскраві фото

Американська модель Джіджі Хадід дефілює у показах найпопулярніших дизайнерів сучасності. Днями знаменитість прикрасила обкладинку нового номера журналу i-D.

Джіджі є однією із найбільш затребуваних моделей і не одноразово з'являлася на сторінках модних глянців. Для i-D Хадід позувала в екстаравагантних образах.

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На своїй сторінці в інстаграмі Хадід опублікувала допис, в якому поділилася враженнями від зйомки для i-D.

Це була мрія, яка здійснилася,

– написала зірка під фото.

24-річна модель на обкладинці журналу постала у вуалі-сітці та незвичайному головному уборі блакитного кольору, як у казкового персонажа. До такого вбрання також були додані зелені рукавички.



Джіджі Хадід на обкладинці глянцю i-D / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід у цікавому головному уборі та зелених рукавичках / Instagram / @gigihadid

Окрім цього образу, Хадід приміряла ще декілька цікавих. На інших світлинах можемо бачити її в червоній сукні, у вуалі з головний убором, що має вигляд жовтого листа капусти. Прикрашає його брошка у вигляді морквини.



Джіджі Хадід з морквиною на голові / Instagram / @gigihadid



Модель у червоній сукні та з жовтою вуаллю на голові / Instagram / @gigihadid

На інших фото Джіджі позує в довгих сукнях чорного та блакитного кольорів. Особливістю є те, що вбрання тримаються на дівчині за допомогою скотча.



Джіджі Хадід у чорній сукні, перемонтаній скотчем / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід в блакитній сукні, що тримається з допомогою скотча / Instagram / @gigihadid



Джіджі у фотосесії для журналу i-D / Instagram / @gigihadid