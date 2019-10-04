Джіджі Хадід розійшлася з Тайлером Кемероном після двох місяців роману: подробиці

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Джіджі Хадід і Тайлер Кемерон
Джіджі Хадід і Тайлер Кемерон / Колаж: LifeStyle 24

24-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід розірвала стосунки з 26-річним учасником шоу "Холостячка" Тайлером Кемероном.

Про недовготривалий роман американських зірок повідомляє видання Entertainment Tonight.

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У джерелі зазначається, що про розрив Джіджі Хадід та учасника реаліті-шоу "Холостячка" (The Bachelorette) повідомили близькі люди з оточення зірок. Вони заявили, що Тайлер Кемерон вільний і ні з ким не зустрічається, тоді як у серпні його та зірку подіумів помітили на побаченні.

Що цікаво, тиждень тому сам Тайлер обмовився, що у його особистому житті відбулися зміни. Хлопець заявив про розставання з дівчиною це під час зйомок програми Ханни Браун.

Фанати підозрюють, що причиною розриву став насичений графік, адже Джіджі Хадід не пропускала показів на міланському та паризькому Тижнях моди, а Тайлер Кемерон тим часом займався своєю кар'єрою у США. Проте ще на початку вересня хлопець підтримав свою кохану і разом з нею полетів у Нідерланди на похорон її бабусі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@versace pre show by @gregswalesart

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Джіджі Хадід Victoria's Secret
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