Джіджі Хадід розповіла про початок кар'єри: дизайнери відмовляли моделі через її фігуру

У свої 24 роки американка є однією зі знаменитих моделей сучасності. Десятки дизайнерів прагнуть, щоб саме Джіджі Хадід презентувала їхнє вбрання на подіумі. Проте на початку своєї приголомшливої кар'єри вона неодноразово стикалася з відмовами модельєрів через своє тіло.

Ексклюзивно для видання i-D Джіджі Хадід розповіла, які труднощі їй вдалося побороти на початку своєї модельної кар'єри. Іменитій красуні доводилося чути відмову модельєрів та кастинг-директорів, які нарікали на її надто спортивну та рельєфну фігуру.

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До модної індустрії Джіджі цілком віддавалася професійному спорту. Вона займалася верховою їздою та була капітаном волейбольної команди. До переїзду в Нью-Йорк вона мріяла про спортивну кар'єру. Незважаючи на те, що дівчина знімалася для численних кампейнів та обкладинок глянців, всі модельні скаути запевняли, що саме фігура не дозволить їй сяяти на найпрестижніших світових подіумах. "Я любила своє тіло. Я знала, як важко працювала, аби розвинути свої м'язи. Я сумую за своїм колишнім тілом".

Першим культовим дизайнером, який повірив у модельні здібності Джіджі став легендарний Жан-Поль Готьє, який впродовж 50 років диктував світові тренди. Вона вперше дефілювала у його колекції весна-літо у Парижі 2015 року.

Жан-Поль Готьє не намагався одягнути мене в речі, які б максимально приховали моє тіло і його рельєфні вигини. Раніше інші дизайнери вже запрошували мене брати участь в своїх шоу, проте завжди намагалися підібрати для мене look, який закрив би моє тіло. Тільки Готьє хотів, щоб я по-справжньому сяяла на подіумі,

– пригадала манекенниця.

Вона наголосила, що Жан-Поль Готьє звертав увагу на особистість, яка власною енергетикою зможе передати меседж його вбрання. Серед тих, хто виходив на подіум у його колекції чимало моделей, параметри яких далекі від досконалості.

Сама ж модель, яка зараз невтомно позує перед об'єктивами найпрестижніших фотографів, запевнила, що намагається відшукати баланс між роботою та особистим життям. Вона обожнюює проводити час разом з друзями або ж наодинці на природі, наповнюючись енергією для плідної модельної кар'єри. Проте Джіджі зізнається, що з віком замислюється про створення міцної родини, яка, можливо, посяде головне місце у її житті: "Я дорослішаю і замислююся, що коли-небудь створю сім'ю. Не знаю, чи залишуся я у модельному бізнесі в такому випадку. Я люблю свою роботу, і вона робить мене щасливою".