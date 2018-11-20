Джіджі Хадід та інші зірки приміряли образ Міккі Мауса: звабливі кадри

Американська модель Джіджі Хадід вирішила приєднатись до відзначення 90-ої річниці з дня створення легендарного Міккі Мауса. Однак зробила це зірка досить пікантно.

Модель погодилась на сексапільну зйомку в образі Міккі Мауса. Джіджі Хадід позувала перед камерою у крихітних латексних шортах червоного кольору. Свій образ вона доповнила широкою кофтою з персонажем Disney та вухами в стилі Міккі.

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Відповідні фото з'являться у спеціальному випуску журналу Chaos, який автори видання присвятили 90-річчю з дня створення легендарного Міккі Мауса.

"Мене охоплює радість і подив, що Disney був у моєму житті та житті мільйонів людей, які всією родиною стежили за Міккі Маусом. Цього тижня йому виповнюється 90 і я дуже рада приєднатись до спеціального випуску Chaos, приуроченому ювілею", – розповіла Джіджі.

Зазначимо, що у зйомці взяли участь й інші моделі та зірки шоу-бізнесу. Зокрема, сестра Джіджі – Белла Хадід, Вітторія Черетті, Карен Елсон, Шенелл Вільямс, Кара Тейлор та інші. Знаменитості позували в образах, створених дизайнерами у стилі мультиплікаційного героя.

У Діснейленді ми з сестрою завжди насамперед бігли до Міккі і Мінні, щоб побачити їх,

– пригадала Белла Хадід.