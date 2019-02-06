Джіджі Хадід в спокусливих образах знялася для обкладинки глянцю: гарячі кадри

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Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / www.elle.com

Знаменита 23-річна американська супермодель і "ангел" Victoria's Secret прикрасила березневу обкладинку американського журналу Elle. Дівчина змінила близько п'яти образів, кожен з яких був надзвичайно спокусливим і сексуальним.

Позувати у спокусливих образах для 23-річного "ангела" Victoria's Secret не є чимось недосяжним чи незнайомим, тому вона вільно почувалася перед об'єктивами фешн-фотографів. Про це свідчать неймовірні кадри з фотосесії, які з'явилися на офіційній сторінці Elle.

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Джіджі Хадід позувала у кабіні гелікоптера у звабливому топі і трусиках, опираючись ногами в спинку крісел, що були попереду неї.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Elle

Після цього зйомка продовжилася на злітно-посадковому майданчику. Позаду моделі виднівся великий гелікоптер, що піднімався в повітря. Його пропелер з неймовірною швидкістю прокручувався, утворюючи шалений вітер.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Instagram / @elleusa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Garcia (@ninagarcia)

Також Джіджі Хадід позувала на березі океану в рожевому піджаку на голе тіло, в купальнику зі зміїної шкіри та інших звабливих образах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Garcia (@ninagarcia)

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Elle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Elle Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Elle

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Elle
 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Еротика Victoria's Secret Джіджі Хадід
Джерело: 24 канал
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