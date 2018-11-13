Джіджі Хадід відправилась у Токіо з новою колекцією Reebok: фото

Американська супермодель Джіджі Хадід відвідала столицю Японії з офіційним візитом, щоб представити нову колаборацію, яку вони створили разом із британським брендом спортивного одягу та взуття Reebok.

23-річну супермодель Джіджі Хадід в міжнародному аеропорту Токіо зустрічали шанувальники. Зірка з’явилась на публіці в жовтій куртці з чорними смужками, під якою була біла футболка з емблемою Reebok, в чорних лосинах та білих кросівках. Волосся зірки було зібране у хвіст, а як аксесуар Джіджі одягнула чорні окуляри.

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На своїй сторцінці в Twitter супермодель опублікувала пост, що відправляється в одну зі своїх улюблених країн і їй є чим поділитись із шанувальниками.

Headed to one of my favorite countries in the world !!!! @Reebok & I have something to share with you guys soon ! ️️️ — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 13 листопада 2018 р.

Згодом 23-річна Джіджі написала, що перебуває в Токіо на Всесвітньому дні доброти, який відбувся 13 листопада, і що кожен житель випромінює надзвичайно багато тепла.