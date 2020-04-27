Джіджі Хадід відсвяткувала день народження з Зейном Маліком: ексзакохані знову разом

Американська супермодель днями відсвяткувала своє 25-річчя. Зважаючи на карантин, Джіджі Хадід обмежила список гостей, проте на її святі знайшлося місце й для співака Зейна Маліка. Зірка поділилася іменинними кадрами з хлопцем, не приховуючи ні відновлений роман, ні своїх почуттів.

Одна з найуспішніших моделей сучасності відсвяткувала свій 25-й день народження без гучної вечірки та десятків запрошених зіркових колег. На таке торжество вплинула пандемія коронавірусу, яка на невизначений термін поставила на паузу всі світські заходи. Проте, судячи з кадрів, опублікованих на особистій сторінці Джіджі Хадід в інстаграмі, зірка залишилася задоволена такою атмосферою.

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На святі моделі було лише четверо гостей – молодша сестра Белла, мама Йоланда, подруга Лі МакКарті та бойфренд Зейн Малік, з ким Джіджі розірвала стосунки 2018 року після трирічного роману. У День закоханих, 14 лютого, вона підтвердила відновлення стосунків, опублікувавши фото коханого на одній зі сторінок в інстаграмі. З того часу зірки жодним чином не афішували свої почуття, тому в пресі замислювалися над черговим розставанням. Проте новими кадрами манекенниця спростувала будь-які сумніви.

Джіджі Хадід не стала приховувати, що відсутність безлічі близьких і друзів стала для неї справжнім розчаруванням. Проте її "карантинна" родина, з якою вона ізолювалася на фермі в Пенсільванії, зробила 25-річчя незабутнім.

Я вдячна і щаслива, що моя родина і друзі – поруч і далеко, здорові і безпечні. Хоча я сумую за близькими людьми, знаю, що ці часи зроблять нас ще більше вдячними за спільне у майбутньому! Я ніколи не забуду свій 25-й день народження,

– написала модель.

На святкуванні Джіджі Хадід були кульки, квіти, розкішний торт у формі пончика зі свічками та навіть корона. Іменинниця не стримувала свого захвату від того, скільки сюрпризів підготували для неї близькі. Крім того, вона поділилася коротким відео, на якому постала з сестрою та бойфрендом Зейном Маліком. На кадрах прихильники могли розгледіти коханого, адже на попередніх фото співак позував лише зі спини.