Джіджі Хадід відверто зізналася, чому не вважає сестру Беллу своєю конкуренткою

23-річна модель і "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід прикрасила обкладинку березневого номера американського Elle. У інтерв'ю дівчина розповіла цікаві подробиці з її особистого життя і кар'єрного шляху.

Попри дуже молодий вік Джіджі Хадід вдалося здобути собі світове визнання. Вона співпрацює з найкращими брендами, представляє відомі марки і виходить на подіум з легендарними крилами "ангела" Victoria's Secret.

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Як відомо, її молодша сестра Белла є також її колегою і дівчатам доводиться ділити одну галузь. Тому перше запитання від головного редактора американського Elle, чи не конкурують вони, як моделі, а не як сестри. На що Джіджі відповіла їй, що вони навпаки навчаються одна в одної.

У нас з Беллою дуже різні стилі. Робота, якою хоче займатися Белла, це не та робота, яку я шукаю. Багато в чому вона надихає мене,

– сказала 23-ічна Джіджі Хадід.

Також модель розповіла про свою сім'ю і, зокрема, маму Йоланду Хадід, яка нещодавно повідомила про рішення позбутися імплантів і філерів у своєму організмі через їхній негативний вплив. Дівчина запевнила, той факт, що вона росла у відомій родині відіграв лише мізерну роль у її становленні як моделі.

Я визнаю, що у мене є деякі привілеї в цьому плані, оскільки моя мама була зіркою шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз". Однак люди думають, що моє дитинство пройшло перед камерами і тепер все дається мені легко. А це абсолютно не так. Так, моя мама була моделлю. І коли їй було 16 років, вона переїхала в США, щоб заробити гроші для своєї родини, яка залишилася в Голландії. А мій батько був біженцем і всього в житті добився сам. Я теж старанно працюю, щоб мої батьки могли пишатися мною,

– відверто розповіла 23-річна Джіджі Хадід.

Також "ангел" Victoria's Secret поділилася подробицями свого захворювання і як вона його переносила. Дівчина зізналася, що їй поставили діагноз "Хашимото" одразу після переїзду в Нью-Йорк.

Що таке Хашимото? Хвороба Хашимото, яку ще називають Тиреоїдит Хашимото, а також аутоімунний тиреоїдит – це хронічний запальний процес в щитоподібній залозі.

Зазвичай Хашимото буває у людей середнього віку, а мені поставили діагноз дуже рано. У старших класах у мене почастішали випадки затримки води в організмі. І я завжди була втомленою. Це було важко. Коли мені було 17 чи 18 років, мені призначили ліки, які багато людей починають приймати, коли їм під 50 (якщо їх приймати занадто довго, це може привести до поганих наслідків). Тому моя мама вивчила нетрадиційні методи лікування,

– розповіла Джіджі Хадід.