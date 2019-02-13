Джіджі Хадід відверто зізналася, що може її розлютити

Знаменита американська модель Джіджі Хадід стала гостею популярного шоу "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Під час розмови вона зізналася, що її може раптово розізлити.

Нещодавно 23-річна Джіджі Хадід знялася для американського Elle, позувавши на злітній посадці, березі моря і в салоні гелікоптера. В інтерв'ю дівчина розповіла, чому не вважає свою рідну сестру Беллу конкуренткою, оскільки вони працюють в одній галузі, а вже за декілька днів після цього вона зробила відверте зізнання щодо речей, які її можуть рознервувати.

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У студії "Нічного шоу з шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) модель розповідала про кар'єру волейболістки, яка не склалася, а також обмовилася, що може її розгнівити.

Зазвичай я дуже мила, якщо бачу, що людина разом зі мною націлена на результат. Але якщо хтось лінується, я стаю зовсім іншою, дуже жорсткою,

– зізналася 23-річна модель.

На шоу Джіджі прийшла у чорному комбінезоні з оголеними ключицями, зробивши акцент на взуття. Вона взула яскраві туфлі-човники на високих підборах салатового відтінку.

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