Джіджі Хадід знялася у сексуальній кампанії для аромату від Michael Kors: фото звабливої моделі

Американська модель Джіджі Хадід користується неабиякою популярністю у багатьох брендів, одним з яких виявився Michael Kors. 24-річна "ангел" Victoria's Secret стала обличчям нового аромату відомої марки, для якої знялася у гарячій рекламній кампанії.

Джіджі Хадід з'являється у рекламних зйомках одна за одною. Днями вона анонсувала кампанію для Moschino, у якій знялася разом з Іриною Шейк, а вже через кілька днів в мережі з'явилися приголомшливо сексуальні кадри зі зйомки для реклами нового аромату Michael Kors.

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Попри те, що модель часто брала участь у модних показах американської марки, її обличчям вона стала вперше. Зйомки дебютної кампанії з представницею аромату Wonderlust відбулися на островах Теркс і Кайкос.

Джіджі Хадід позувала у ніжно-рожевому купальнику, який був переплетений на талії, разом з великим флаконом нових парфумів від Michael Kors. Завдяки відвертому вбранні "ангел" Victoria's Secret продемонструвала свої ідеальні форми. Вона багато усміхалася і кумедно позувала перед камерою.

Фото: Instagram / @hadidupdatez

Однак рекламна кампанія веселими кадрами не завершилася. Американська модель також постала у романтичному образі, для якого переодягнулася у відповідні вбрання.



Джіджі Хадід / Instagram / @hadidupdatez