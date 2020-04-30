Джіджі та Белла Хадід влаштували імпровізовану фотосесію для Vogue на домашньому ранчо: фото

Американські моделі-сестри Белла та Джіджі Хадід зараз перебувають на карантині на домашньому ранчо в Пенсильванії. Саме там зірки дистанційно взяли участь у фотосесії, яку опублікують в американському випуску Vogue вже наступного місяця.

Іменитий фешн-глянець Vogue запустив цікаву ініціативу під назвою #VoguePostcardsfromHome, що в перекладі означає "Vogue-листівки з дому". Журналісти поспілкувались з відомими моделями, зокрема, з Беллою та Джіджі, щоб ті розповіли про свої останні тижні в ізоляції.

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Пандемія COVID-19 забрала життя, зруйнувала економіку і змінила повсякденне життя, яке ми знали. Це також показало нам, наскільки ми сильні і наскільки креативні навіть в ізоляції. Джіджі, Белла Хадід та інші моделі розповідають, як їхні життя виглядали в останні тижні,

– йдеться в інстаграм-дописі видання Vogue.

На фотокартках можна побачити, як Белла та Джіджі приміряли зручні домашні образи з нотками "фешну" – пуховики-кейпи, білу сорочку, джинси та бежеві штани, зручну спортивну кофту та шапку, а також грубі домашні черевики. Разом з ними у фотосесії взяли участь і тварини, які живуть на їхньому ранчо – шотландські високогірні корови.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

В коментарі для журналу Vogue сестри-зірки розповіли, що вони сумують за активним життям, однак бажають усім залишатись в безпеці.

Джіджі Хадід: "Ми надсилаємо любов і силу всім, особливо тим, хто страждають, і людям, які перебувають на "передовій"; лікарі ризикують своїм життям кожен день, а також медпрацівники, поліцейські і люди, які працюють в продуктових магазинах. На щастя, багато хто з нас можуть працювати з дому. Але є багато людей, які не можуть".

Белла Хадід: "Я не дуже добре себе почуваю на самоті, і я такий трудоголік, що мені важко бути на самоті. Нещодавно я доклала всі свої зусилля, щоб прокинутися вранці і вимовити мої мантри, щоб привести в більш щасливий стан свою душу. Я також почала випуск своїх футболок Chrome Hearts, які ми в кінцевому результаті плануємо продати, щоб пожертвувати кошти одиноким матерям по всій Америці, які зараз борються з фінансовими проблеми. Це благословення, що ми прокидаємося тут, на нашій фермі".

Варто додати, що це вже не перша фотосесія Белла Хадід із сімейного ранчо. Нещодавно вона фотографувалась для рекламного кампейну бренду Jacquemus, перебуваючи в ізоляції, а також для Vogue Italy.