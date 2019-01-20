Джилліан Андерсон зіграє "Залізну леді" в новому сезоні серіалу "Корона": несподівані деталі

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Джилліан Андерсон
Джилліан Андерсон / Instagram/ @gilliana

Зірка фільму "Цілком таємно" ("The X-Files") зніметься в наступному сезону улюбленого серіалу "Корона". Джилліан Андерсон зіграє жінку, яка неабияк відзначилася в історії Великобританії.

Про культову роль, що дісталася 50-річній Джилліан Андерсон, повідомляє іноземне видання The Daily Mail.

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Голлівудська акторка зіграє знамениту "Залізну леді" Маргарет Тетчер у четвертому сезоні популярного політичного серіалу "Корона". Нові епізоди побачать світ не раніше 2020-го року, однак працювати над ним команда розпочне вже влітку 2019 року. До слова, третій сезон, прем'єра якого відбудеться в цьому році, складатиметься з 10 серій. Проте точної дати поки що не назвали.

Варто додати, що серіал розпочинається з весілля королеви Єлизавети ІІ у 1947 році, яку в перших двох сезонах серіалу зіграла Клер Фой, в третьому – Олівія Колман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений XFILES FOX (@xfilesfox)

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: Lifestyle
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