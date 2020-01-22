Джим Керрі з'явився в тизері другого сезону серіалу "Жартую": відео

Зірка фільму "Маска" Джим Керрі додав родзинки до багатосерійної стрічки "Жартую" (Kidding). 58-річний актор вміло виконує кумеді ролі, але як щодо сценарію, за яким він може втратити сім’ю?

Над зйомками другого сезону серіалу "Жартую" (Kidding), як і раніше, працює телеканал Showtime. Так, перший тизер зявився на офіційному ютуб-каналі стрічки та каналу.

До речі, В мережі з'явився трейлер до екранізації на легендарну казку братів Грімм "Гретель і Гензель"

Нагадаємо, за сюжетом "Жартую" головний герой, роль якого виконує Джим Керрі, життєрадісний, веселий та завжди позитивний телеведучий на ім’я Джефф. Йому, навіть без будь-яких зусиль, вдається розсмішити навіть людину у розпачі. Однак його жартівлива вдача може допомогти всім, окрім нього. Його погляд на життя різко змінюється, коли його шлюб з коханою дружиною починає тріщати по всіх швах.

Його сімейне життя летить шкереберть, тому перед Джеффом постає нова місія – не загубити справжнього себе і зберегти сім’ю.

"Жартую": тизер другого сезону