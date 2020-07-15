Співачка з Львівщини продовжує мандрувати Україною. Цього разу Ірина Федишин відправилася в Карпати. Вона поділилася декількома мальовничими світлинами з Буковелі та продемонструвала свій образ.

Яскраві фотографії артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона активно проводить літо та постійно подорожує. Ірина не поспішає вирушати за кордон, а надає перевагу внутрішньому туризму. Разом із чоловіком та дітьми виконавиця вивчає цікаві місця рідної землі.

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Образ Ірини Федишин

Для поїздки в гори співачка обрала зручне вбрання. Вона позувала, визираючи з автомобіля, на тлі мальовничої природи у світлих обтислих джинсах з білим ременем та синій сорочці в клітинку. Поєднала такий look із червоними кросівками. Біляве волосся зірка зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма спереду. На обличчі Ірина зробила легкий природний макіяж і доповнила свій образ великими сонцезахисними окулярами.

Знаменитість щаслива, що може насолоджуватися часом, який проводить на природі разом із близькими людьми. На її обличчі незмінно сяє усмішка, яка приносить лише позитивні емоції.



Ірина Федишин у джинсах і сорочці в клітинку / Instagram / @irynafedyshyn

У Буковель Федишин відправилася не сама, а разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником і синами – Юрчиком та Олежиком. Після послаблення карантину сім'я вже встигла відвідати стародавні замки Львівщини, побували в Карпатах, Одесі, Умані, Чорткові. Вони вирішили провести це літо активно і не втрачають можливості пізнавати рідний край.



Ірина Федишин із сім'єю в Буковелі / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин на відпочинку в Карпатах / Instagram / @irynafedyshyn