Українська співачка Ірина Федишин продовжує мандрувати Україною. На вихідних зірка відвідала місто Чортків, що у Тернопільській області. Вона зробила декілька яскравих фото, де показала свій образ.

Зірка, як завжди, опублікувала серію світлин на особистій сторінці в інстаграмі. Вона активно розвиває свій акаунт та ділиться з аудиторією підписників моментами з особистого життя, поїздок, концертів та іншими цікавими подробицями.

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На вихідних Ірина разом із чоловіком та дітьми відправилися в чергову подорож. Знаменитість та її сім'я протягом декількох місяців дотримувалися карантину та перебували на самоізоляції. Після його послаблення вони влаштовують екскурсії українськими містами та надають перевагу активному відпочинку.

У Тернопільській області артистка побувала у місті Чорткові. Вона позувала на тлі міста і показала буденний та, водночас, стильний образ.

Ірина постала перед камерою у світлих джинсах, білій фуболці та червоній спортивній кофті. На голову одягнула капюшон, оскільки погода була похмурою та прохолодною. Поєднала таке вбрання із кросівками червоного кольору. Волосся зірка акуратно вклала. На обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала матовою помадою насиченого кольору.



Ірина Федишин у джинсах та спортивній кофті / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин у місті Чорткові / Instagram / @irynafedyshyn