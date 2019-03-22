Джинси-мом і чорна шкірянка: Пріянка Чопра приміряла стильний буденний образ

724 Читать новость на русском
Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Переможниця конкурсу краси "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра подорожує великими містами, презентуючи свій новий проект. Так, під час нового виходу індійська модель продемонструвала стильний буденний look, який може взяти на замітку кожна модниця.

Нещодавно Пріянка Чопра здивувала трьома виходами у Нью-Йорку, презентуючи свій YouTube-проект під назвою If I Could Tell You Just One Thing. Однак її появи на публіці базувалися на більш класичних образах, на відміну від останньої прогулянки мегаполісом.

Читайте також: Трендові штани, сукня в горох і яскравий total look: Пріянка Чопра зачарувала трьома виходами

Після офіційних заходів Пріянка Чопра вирішила віддати перевагу зручному і стильному вбранні. Вона засвітилася на вулиці Нью-Йорка у світлих джинсах-мом в стилі 90-х, які, до слова, зараз займаються перші місця в трендах нового сезону. Модель зробила акцент на талії, одягнувши пояс із золотою пряжкою. У штани модель заправила чорну футболку, поверх якої одягнула шкірянку в тон. Доповнили образ індійської знаменитості чорні ботильйони на невисокому каблучку.

Пріянка Чопра 640
Пріянка Чопра у Нью-Йорку / Getty Images

blog_ava
Ведуча Катерина Варнава загриміла у "чорний список" Мінкульту України
сьогодні
5506
Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
сьогодні 21:05 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 3
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
сьогодні 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
266
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
21 березня 20:07 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 березня
178
День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
21 березня 15:23 День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
222
10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
21 березня 12:30 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
1461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук