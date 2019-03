Джинси-мом і чорна шкірянка: Пріянка Чопра приміряла стильний буденний образ

Переможниця конкурсу краси "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра подорожує великими містами, презентуючи свій новий проект. Так, під час нового виходу індійська модель продемонструвала стильний буденний look, який може взяти на замітку кожна модниця.

Нещодавно Пріянка Чопра здивувала трьома виходами у Нью-Йорку, презентуючи свій YouTube-проект під назвою If I Could Tell You Just One Thing. Однак її появи на публіці базувалися на більш класичних образах, на відміну від останньої прогулянки мегаполісом.

Після офіційних заходів Пріянка Чопра вирішила віддати перевагу зручному і стильному вбранні. Вона засвітилася на вулиці Нью-Йорка у світлих джинсах-мом в стилі 90-х, які, до слова, зараз займаються перші місця в трендах нового сезону. Модель зробила акцент на талії, одягнувши пояс із золотою пряжкою. У штани модель заправила чорну футболку, поверх якої одягнула шкірянку в тон. Доповнили образ індійської знаменитості чорні ботильйони на невисокому каблучку.



Пріянка Чопра у Нью-Йорку / Getty Images