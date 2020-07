Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре підкорила мережу стильним образом. Цього разу вона постала перед камерою у літньому та, водночас, зухвалому вбранні, яке не залишилося без уваги шанувальників.

Зірка активно диктує тренди українським модницям. Вона з радістю ділиться своїм look of the day. Маша вміє підкреслити жіночність та виглядати не лише стильно, а й елегантно. На особистій сторінці в інстаграмі Єфросиніна показала варіант актуального літнього образу, який точно не залишиться без уваги публіки.

Образ Маші Єфросиніної

41-річна знаменитість вкотре показала, що жінка у будь-якому віці може виглядати неперевершено. Вона постала перед камерою у джинсових мінішортах, під які одягла нюдові велосипедки. Поєднала їх із бежевою футболкою. Доповнила свій образ солом'яним капелюхом, великими сонцезахисними окулярами та сумкою крос-боді. Волосся зібрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Літній look Маші Єфросиніної / Instagram / @mashaefrosinina

Такий look телеведучої швидко розбурхав мережу, адже є досить незвичним для її гардеробу. Зазвичай, вона оприлюднює фото, на яких зображена в елегатному класичному вбранні. Тому кадр у мінішортах викликав активні обговорення серед прихильників Маші. Зокрема, світлину прокоментувала блогерка Леся Нікітюк. Вона запитала Єфросиніну, коли вона опублікує знімок, де постане в одязі з декольте, на що зірка відповіла, що поки не готова до такої відвертості.