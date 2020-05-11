У джинсових мінішортах: Катя Осадча влаштувала пікнік на природі

Українська телеведуча продовжує насолоджуватися карантином у родинному колі. Катя Осадча влаштувала чергову прогулянку на природі, для якої обрала по-справжньому літній образ. Вона відпочивала у футболці та мінішортах, показавши свої стрункі ноги.

У той час, як українці нарешті відчули послаблення карантину, Катя Осадча з сім'єю не поспішає відмовлятися від вже звичного режиму ізоляції, незважаючи на своє бажання гайнути до столиці. Знаменитість опублікувала серію світлин на особистій сторінці в інстаграмі, на яких показала пікнік з чоловіком та сином.

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Під час карантину зіркова родина опанувала внутрішній туризм: Осадча та Горбунов неодноразово подорожували околицями Києва та насолоджувалися мальовничими місцями. Чергова прогулянка родини була пішою, адже вони влаштували відпочинок всього за 10 хвилин від свого будинку. Проте, зважаючи на фото, пейзажі неподалік не менш запаморочливі.

Катя Осадча позувала на тлі заходу сонця на поляні поблизу лісу. Вона одяглася по-літньому: джинсові мінішорти та біла футболка з синіми вставками та написом Ladies first – "Леді перші". Кросівки гармоніювали з сонцезахисними окулярами. Такий look дозволив телеведучій переконати фоловерів, що впродовж карантину вона слідкувала за фігурою та зараз сміливо може хизуватися стрункими ніжками.



Катя Осадча позувала у мінішортах на природі / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча позувала у мінішортах на природі / Instagram / @kosadcha

Компанію Осадчій склали син Іван та чоловік Юрій Горбунов. На одному з фото вони позували разом, обернувшись спиною до камери. Зірка традиційно не показує обличчя сина, проте навіть з таких нечастих кадрів можна помітити, як швидко зростає хлопчик.



Юрій Горбунов на прогулянці з сином Іваном / Instagram / @kosadcha