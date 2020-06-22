Телеведуча ледь не щодня перебуває на зйомках, проте завдяки карантину навчилася знаходити час для відпочинку з сім'єю. Прогулянки на яхті стали справжньою традицією у зірковій родині Каті Осадчої, яка щоразу демонструє стильні образи.

Літній сезон Каті Осадчої сповнений не лише роботою, а й релаксом, який цього року вона разом з чоловіком Юрієм Горбуновим планує отримувати від внутрішнього туризму. Їй вдалося поєднати хобі коханого – керування яхтою – з сімейним відпочинком та насолодою. Знамените подружжя щовихідних влаштовує прогулянки Дніпром, якими ділиться в інстаграмі.

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Образ Каті Осадчої

У спекотні дні ведуча обирає легкі літні образи, сміливо демонструючи свою фігуру. Фантастичні довгі ніжки Катя Осадча підкреслила джинсовими мінішортами з кишенями, які доповнила справжнім трендом цього сезону – білою футболкою оверсайз.

Під час відпочинку зірка вирішила відмовитися від прикрас, завершивши аутфіт яскравою різнобарвною хустинкою, якою зібрала волосся у пучок. Зазвичай, Катя Осадча не наносить макіяж у буденному житті, демонструючи природну красу. Під час останньої прогулянки яхтою вона вирішила приховати обличчя за сонцезахисними окулярами. Ведуча захоплювалася мальовничим пейзажем, від якого перехоплює подих навіть на фото.

"Хочу запам‘ятати кожний літній день. Поки виходить", – підписала Осадча фото, натякаючи на щільний графік зйомок.