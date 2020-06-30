Співачка Настя Каменських невпинно розбурхує мережу новими публікаціями. Вона знає, як привернути до себе увагу та робить це щодня. Красуня поділилася запальним відео, на якому показала свої ранкові танці.

Ролик Каменських оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що для чудового настрою на весь день необхідно зранку порухатися під бадьору музику.

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Для ранкової руханки артистка обрала спекотний образ, яким підкреслила струнку фігуру. Вона неодноразово диктувала тренди українським модницям і цей аутфіт не став винятком.

NK постала перед камерою у стильних джинсових шортах та білій футболці з анімалістичним принтом, а саме – зображенням тигра. Доповнила свій look сережками-кільцями з камінням. Волосся Настя вклала у звичні кучері та залишила його розпущеним. На обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила природню красу.

Танці вранці під бадьору музику – це те, що дарує класний настрій на весь день. І ще це чудове кардіо,

– написала в дописі зірка.