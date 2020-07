Співачка Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона частенько показує свій look of the day. Виконавиця знає, як виглядати ефектно та ніколи не залишається без уваги публіки.

NK не соромиться поставати перед камерою в елегантих та провокативних аутфітах. Знає, як підкреслити свою сексуальність та жіночність і вміло користується цим. Артистка показала черговий варіант стильного образу на особистій сторінці в інстаграмі. Читайте також Настя Каменських засвітила пружні сідниці в бікіні: спокусливі фото NK є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно підкорює латиноамериканських слухачів своїми запальними іспанськими хітами. Звісно, що вони звертають увагу не лише на її талант, а й на вроду, струнку фігуру та стильні аутфіти. На карантині Настя влаштовувала домашні фотосесії та знімала пристрасні ролики ледь не щодня. За цей час аудиторія її підписників значно збільшилася і серед них є іноземні користувачі мережі, які тепер пильно слідкують за новими публікаціями Каменських. Образ Насті Каменських На черговому знімку знаменитість постала перед камерою у трендовій джинсовій сукні з довгими рукавами. Струнку талію вона підкреслила за допомогою пояса. Волосся зірка вклала у звичні кучерів, а на обличчі зробила макіяж із коричневими тінями на повіках та нюдовою помадою на губах. Акцент світлини зроблений на звабливому погляді Каменських. Вона ніби манить та проникливо дивиться глибокими карими очима.

Настя Каменських у джинсовій сукні / Instagram / @kamenskux