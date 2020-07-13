Українська співачка активно розвиває особистий блог у соціальних мережах й зібрала 800 тисяч активної аудиторії. З цієї нагоди Оля Цибульська зняла кумедне відео, на якому весело танцювала на березі річки в джинсовому комбінезоні.

Зірки прагнуть відчувати свою популярність не лише на під час концертів чи публічних заходів, а й у мережі. Оля Цибульська належить до тих знаменитостей, які ретельно підбирають контент для свого інстаграму й отримують колосальну віддачу зацікавлених фоловерів. У співачки таких вже 800 тисяч.

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Прихильність такої кількості користувачів надихнула артистку познайомитися зі своїми фанами ближче та закликала їх залишати імена й назви рідних міст у коментарях. Крім того, Цибульська подарувала шанувальникам запальний танець, який виконала на камеру на березі річки. Вона весело крутила стегнами й стрибала на пірсі.

Образ Олі Цибульської

У прохолодний літній день зірка обрала джинсовий комбінезон з ультракороткими шортиками та великими кишенями. На об'ємне вбрання, яке спокусливо оголювало ніжки співачки, вона накинула стильний жакет розміру оверсайз. Проте зняла його наприкінці відео й спокусливо покрутила ним над головою. Артистка прихопила й сонцезахисні окуляри, якими, схоже, приховала обличчя без макіяжу.

"Цю чуттєву композицію і пристрасний танець я присвячую кожному з вас, киці і коти", – написала Оля Цибульська.