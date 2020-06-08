Британська письменниця розгнівала мережу своїм жартівливим висловлюваннями, якими перекрутила англійське слово woman – "жінка". Знаменитості та прихильники звинуватили Джоан Роулінг в трансфобії, а вона, у свою чергу, виправдалася перед користувачами.

Скандальний допис з'явився у твіттері Джоан Роулінг. Авторка романів про Гаррі Поттера наважилася публічно прокоментувати статтю платформи Devex з назвою "Точка зору: створення рівноправного пост-Covid-19 світу для людей, які менструюють". Саме формулювання "люди, які менструюють" зачепило почуття письменниці.

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Справа в тому, що таке визначення часто використовують для іменування трансгендерних чоловіків. Проте Джоан Роулінг запропонувала свої варіанти, яким терміном можна узагальнити осіб, які мають менструацію. Так, вона перекрутила англійське слово woman – "жінка", чим викликала шквал критики.

Люди, які менструюють. Я впевнена, що існує слово для цих людей. Хто-небудь, допоможіть мені. Wumben? Wimpund? Woomud?

– написала Джоан Роулінг.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Реакція мережі

На цей допис відреагували майже 30 тисяч користувачів твіттера, які звинуватили письменницю в трансфобії та нетерпимості. Безліч прихильників висловили своє розчарування знаменитістю, а на її слова відреагували навіть світові зірки. Так, американська акторка Сара Полсон порадила їй "стулити рота", а режисерка кліпів Мері Ламберт назвала ці висловлювання огидними та наголосила, що у такий спосіб Джоан Роулінг робить життя трансгендерів нестерпним.

Трансфобія – збірне визначення для різноманітних форм негативної реакції на прояви трансгендерності та транссексуальності