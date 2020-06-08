Джоан Роулінг опинилася в центрі скандалу: письменницю звинуватили в трансфобії
Британська письменниця розгнівала мережу своїм жартівливим висловлюваннями, якими перекрутила англійське слово woman – "жінка". Знаменитості та прихильники звинуватили Джоан Роулінг в трансфобії, а вона, у свою чергу, виправдалася перед користувачами.
Скандальний допис з'явився у твіттері Джоан Роулінг. Авторка романів про Гаррі Поттера наважилася публічно прокоментувати статтю платформи Devex з назвою "Точка зору: створення рівноправного пост-Covid-19 світу для людей, які менструюють". Саме формулювання "люди, які менструюють" зачепило почуття письменниці.
Читайте також Де народився Гаррі Поттер: Джоан Роулінг розвіяла чутки
Справа в тому, що таке визначення часто використовують для іменування трансгендерних чоловіків. Проте Джоан Роулінг запропонувала свої варіанти, яким терміном можна узагальнити осіб, які мають менструацію. Так, вона перекрутила англійське слово woman – "жінка", чим викликала шквал критики.
Люди, які менструюють. Я впевнена, що існує слово для цих людей. Хто-небудь, допоможіть мені. Wumben? Wimpund? Woomud?
– написала Джоан Роулінг.
Реакція мережі
На цей допис відреагували майже 30 тисяч користувачів твіттера, які звинуватили письменницю в трансфобії та нетерпимості. Безліч прихильників висловили своє розчарування знаменитістю, а на її слова відреагували навіть світові зірки. Так, американська акторка Сара Полсон порадила їй "стулити рота", а режисерка кліпів Мері Ламберт назвала ці висловлювання огидними та наголосила, що у такий спосіб Джоан Роулінг робить життя трансгендерів нестерпним.
Трансфобія – збірне визначення для різноманітних форм негативної реакції на прояви трансгендерності та транссексуальності
Відповідь Джоан Роулінг на звинувачення в трансфобії
Знаменитість пояснила свої слова тим, що завдяки вивченню літератури на тему гендерних відмінностей чудово усвідомлює різницю між трансгендерами та чоловіками й жінками. Вона наголосила, що без біологічної статі не може існувати одностатеве кохання. Письменниця запевнила, що в колі її спілкування є багато транс-людей, яких вона любить і поважає, а своїми словами не хотіла образити їхні почуття.
"Я поважаю право кожного трансгендера жити так, як комфортно. Я буду скандувати разом із вами, якщо вас піддаватимуть дискримінації. Моє життя формувалося тим, що я жінка. Я не вірю, що казати про це – прояв ненависті", – виправдалася Джоан Роулінг.