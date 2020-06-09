Знаменита британська письменниця Джоан Роулінг, яка є авторкою серії книг про чарівника Гаррі Поттера, потрапила у скандал. Вона прокоментувала матеріал інтернет-видання із заголовком, який начебто дискримінує чоловік-трансгендерів, за що герой фільмів "Гаррі Поттер" Деніел Редкліфф вирішив за неї вибачитись.

7 червня Джоан Роулінг у своєму твіттері прокоментувала одну інтернет-публікацію: "Точка зору: після пандемії COVID-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють", яка викликала чималий резонанс у мережі.

Цікаво Кендалл Дженнер опинилася у центрі скандалу: модель звинуватили у фотошопі протестного кадру

"Люди, які менструюють. Я впевнена, що існує слово для цих людей. Хто-небудь, допоможіть мені. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, які перекручують слово "жінка" – woman), – писала Роулінг.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Але фанати одразу ж "налетіли" на неї зі звинуваченнями, що її коментарі є трансфобними, а також, що вона лише прикривається фемінізмом, але в той же час просуває дискримінаційні твердження. Адже чоловіки-трансгендери теж можуть мати менструації. Чимало фанатів висловили своє розчарування після довгих років захоплення її творчістю. Того ж дня Джоан написала ще декілька "твіттів", де розповіла, що поважає трансгендерів і вивчає питання про зміну статі, але вона виросла жінкою, тому має право сприймати все так, як їй хочеться.

Як на скандал з Роулінг відреагував Деніел Редкліфф?

30-річний кіноактор Редкліфф вибачився за слова авторки, тому що розуміє, який вона "курс" у житті для нього проклала, і через це він відчуває, що повинен щось сказати на захист трансгендерів. Також він попросив ЗМІ не робити між ним та письменницею ворожнечі. Своє звернення він залишив на сайті британського благодійного фонду, який займається попередженням самогубств серед представників ЛГБТ The Trevor Project.

Трансгендерні жінки – це жінки. Будь-яке твердження про зворотне стирає особистість і гідність трансгендерних людей і суперечить всім порадам професійних асоціацій охорони здоров'я, які мають набагато більше знань з цього питання, ніж Джо або я,

– пояснив актор.

Чоловік попросив фанатів "поттеріани", щоб вони не забували свою любов та прихильність до книг, на яких вони виросли, незважаючи на судження Роулінг.

"Всім людям, які відчувають, що їхні враження від книг заплямовані, я глибоко жалію про біль, який ці коментарі викликали у вас. Справді сподіваюсь, що ви не повністю втратили для себе цінність цих книг. Якщо ці книги навчили вас, що любов є найсильнішою силою всесвіту, здатною подолати будь-що; що сила – в різноманітті, а закостенілі ідеї чистоти ведуть до утисків знедолених; якщо ви вважаєте, що якийсь із героїв цих книг – транссексуал, небінарний, має флюїдний ґендер чи є геєм, лесбійкою або бісексуалом; якщо ви знайшли в цих оповідях щось, що зачепило вас і колись допомогло в житті – це все лише між вами й прочитаною книгою, і воно – святе", – йдеться в заяві Деніела Редкліфа.