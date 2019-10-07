"Джокер": перетворення з непримітного невдахи у холоднокровного вбивцю

Гості кінофестивалю у Венеції після перегляду "Джокера" стоячи аплодували 8 хвилин. Фільм, знятий за мотивами комікса, забрав звідти "Золотого лева", а тепер йому пророкують Оскар.

В США прем'єра фільму "Джокер" спричинила багато напруги. Одні боялись, що не оминути стрілянини, як це сталось на "Темному лицарі". Інші звинувачували панікерів у тому, що ті своїми заявами лише провокують на стрілянину, щоб потім сказати: "А ми попереджали". В результаті, у більшість кінотеатрів не впускають у костюмах чи масках Джокера, а на деяких сеансах навіть були поліцейські під прикриттям. Прем’єра позаду, і стрілянини, на щастя, не було. Але ходять чутки, що кіноакадемія може побоятись номінувати "Джокера" на Оскар через провокацію до насилля чи масових вбивств. Тодд Філіпс, режисер "Джокера", не погоджується з таким вердиктом, бо "фільми – дзеркала суспільства, а не його творці".

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"Джокер": офіційний кадр з фільму

У "Джокері" з Хоакіном Феніксом з’являється не той жорстокий божевільний вбивця, якого глядачі звикли бачити. В центрі подій комік-невдаха на ім’я Артур Флек. Він працює клоуном і живе з мамою, яка не втомлюється нагадувати, що його жарти зовсім не смішні. Артур постійно стрикається з агресією і байдужістю, а до того ж страждає від неконтрольованих приступів сміху, через які наривається на ще більшу агресію. Глядачі бачать, як його б’ють, як він втрачає роботу, шукає батька, закохується, і весь цей досвід негативний. Так, маленька людина на очах перетворюється в рушійну силу. А нам, глядачам, залишається лише спостерігати, як зовнішній світ доводить Артура до межі. Аж поки той не стає Джокером.

Багато критиків відгується про акторську гру Хоакіна Фенікса настільки добре, що називають його Джокера кращим, ніж вийшов у Хіта Леджера (а той Джокер був легендарним). Інші ж не поспішають ставити Леджера у тінь Фенікса, але всеодно визнають актора як вартого якщо не Оскара, то хоча б номінації. Він скинув близько 20 кілограмів заради ролі, а ще місяцями тренував божевільний "джокерівський" сміх, щоб зображати ним цілий спектр емоцій. Хоча, які там емоції у психопата. Джокер Хоакіна Фенікса – дуже переконливий. Він носить маску знайомого всім персонажа, але при цьому вільний від образів з інших екранізацій.



"Джокер": офіційний кадр з фільму

Найвідоміша режисерська робота Тодда Філіпса до "Джокера" – три "Похмілля у Вегасі", далекі за жанром і гатунком від "Джокера" фільми. Цього разу режисер зняв некомфортне кіно. Воно жорстоке, сумне і повне сміху. Але не того, який хочеться чути знову.

Фільми за мотивами коміксів DC часто похмурі і депресивні, але "Джокер" – епіцентр темряви. В ньому мало від DC, хіба що прив’язка до Готема та сім’ї Вейнів. Навіть далекий від кіновсесвіту коміксів глядач може дивитись цей фільм і не почувати себе випадковим гостем на чужому святі.

Кіно не варто пропускати. Видання The Guardian та Empire поставили фільму рейтинг 100 зі 100 на Metacritic. Більшість авторитетних світових ЗМІ оцінили фільм не на максимум, але також схвально. Натомість, у Time вважають, що Хоакін Фенікс переграє і "Джокера" нищать не на жарт. Що безсумнівно, про фільм говорять, і говорять усі. Які нагороди би не чекали Тодда Філіпса та Хоакіна Фенікса у майбутньому (хто зна, може "Золотий лев" – це їхній максимум), сміливий, відвертий і некомфортний фільм про "Джокера" стане культовим. Рейтинг фільму на IMDb – 9,1. Вікове обмеження – 16 років.

"Джокер": офіційний трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb