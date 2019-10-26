"Джокер" став найбільш касовим фільмом серед тих, які дозволено переглядати особам 17+

Ще задовго до світового прокату фільм "Джокер" став однією із найпопулярніших стрічок від DC Comics. Однак після премєєри йому вдалося побити не один престижний рекорд.

На початку жовтня стало відомо, що фільм "Джокер" зібрав найбільшу суму грошей за перший вікенд у прокаті, побивши рекорд "Венома". А вже через три тижні він став найкасовішим в історії у категорії "дорослих" фільмів.

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Про ще одне досягнення фільму повідомляє видання Forbes. У джерелі зазначається, що "Джокер" обігнав у прокаті "Дедпула" і офіційно визнаний найбільш успішним касовим фільмом у категорії R (фільми, які можна переглядати особам 17+ або у супроводі дорослого опікуна, – LifeStyle 24).

Популярний лиходій від DC зібрав 788,3 мільйона доларів, тоді як "Дедпул" і "Дедпул 2" зібрали 782,6 та 785,06 мільйона доларів відповідно.

Що цікаво, актор, який зіграв головного героя фільму "Дедпул", кумедно привітав колегу з рекордом.

Для фільмів з рейтингом R привітання не ті, до яких ви всі звикли ... Ну ти й козел,

– написав Раян Рейнольдс.