"Джокер" став найкасовішим фільмом, знятим за коміксом: подробиці

Кінострічку "Джокер" (Joker) режисера Тодда Філліпса, яку номінували на премію Оскар-2020, визнали найкасовішим фільмом знятим за мотивами коміксів.

Про це повідомляє видання Forbes. Після шести тижнів у прокаті кінострічка "Джокер" зібрала близько 957 мільйонів доларів.

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Така сума, як відомо, вже у 15,3 раза перевищує бюджет стрічки. Таким чином "Джокер" став найбільш касовим фільмом в історії, який є знятим за коміксом.

Додамо, що у перший вікенд "Джокер" зібрав найбільші касові збори (93,5 мільйона доларів), побивши рекорд "Венома". Кінострічка завоювала головний приз Венеціанського кінофестивалю та побореться за Оскар у кількох номінаціях.

Про що йдеться у "Джокері"?У центрі сюжету – історія одного з найвідоміших лиходіїв DC Comics. Події "Джокера" відбуваються у 1981 році, коли головний герой Артур Флекс мав невдалу кар'єру коміка і не міг знайти своє місце у суспільстві. Булінг, насмішки, відверті знущання змусили його кардинально змінити життя та поринути у світ злочинності і хаосу. Головні ролі у кінострічці зіграли Хоакін Фенікс, Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Білл Кемп, Френсіс Конрой та інші. Прем'єра фільму "Джокер" в Україні відбулась 3 жовтня 2019 року.