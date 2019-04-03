"Джокер": студія DC Comics випустила перший трейлер фільму

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"Джокер": трейлер фільму
"Джокер": трейлер фільму / Instagram / @tirkhadotcom

Довгоочікуваний драматичний фільм "Джокер" відзначився своїм першим трейлером, який представники DC Comics опублікували 3 квітня. Окрім цього творці фільму потішили фанатів першим офіційним постером із зображенням головного антагоніста (ворога) Бетмена.

Новий відеоролик оприлюднили на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures кілька годин тому. Відтоді оригінальне відео переглянули майже півмільйона разів.

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Джокер: дивіться відео трейлеру онлайн:

У фільмі режисера Тодда Філліпса події відбуваються у 1981 році. Тоді ж Джокер мав невдалу кар'єру коміка і не міг знайти своє місце у суспільстві. Відтак він поринув у світ злочинності і хаосу у Ґотем-сіті. Перший погляд режисера стрічки на свою роботу можна побачити на офіційному постері, що він опублікував в Instagram.

Джокер: трейлер
"Джокер": перший офіційний постер / Instagram / @toddphillips1

Головну роль Джокера у стрічці виконав американський актор Хоакін Фенікс, який, безумовно, справився зі своєю роллю. Окрім нього у стрічці зіграли такі зірки, як Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Білл Кемп, Френсіс Конрой та інші. Продюсерами фільму стали Тодд Філліпс, Бредлі Купер та Емма Тіллінджер Косков. Прем'єру стрічки слід очікувати восени 2019 року.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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