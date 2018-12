Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця

Американський співак Джон Ледженд (справжнє ім'я – Джон Стівенс), який вважається одним з основних представників нео-соула, 28 грудня святкує свій день народження. Знаменитості виповнюється 40 років.

Джон – щасливий чоловік з дружиною Кріссі Тейген і двома дітьми – 2-річною Луною та 7-місячним Майлзом.

На честь свого дня народження Ледженд опублікував на сторінці в Instagram колаж з 9 фотографіями, які стосуються його особистого життя з хештегом #topnine2018.

"Сім'я, кохання і лактація", – кумедно підписав фотоколаж артист.

Пропонуємо Вам згадати найпопулярніші пісні автора-виконавця. До слова, випуск дебютного альбому Ледженда, Get Lifted у 2004 році приніс йому п'ять премій "Греммі". А балада "All of Me" у травні 2014 очолила найпрестижніший американський хіт-парад Billboard Hot 100.

Відомі пісні Джона Ледженда

All of Me

Have Yourself a Merry Little Christmas

Bring Me Love

Love Me Now

You & I