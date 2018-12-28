Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця

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Джон Ледженд
Джон Ледженд / Instagram / @johnlegend

Американський співак Джон Ледженд (справжнє ім'я – Джон Стівенс), який вважається одним з основних представників нео-соула, 28 грудня святкує свій день народження. Знаменитості виповнюється 40 років.

Джон – щасливий чоловік з дружиною Кріссі Тейген і двома дітьми – 2-річною Луною та 7-місячним Майлзом.

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На честь свого дня народження Ледженд опублікував на сторінці в Instagram колаж з 9 фотографіями, які стосуються його особистого життя з хештегом #topnine2018.

"Сім'я, кохання і лактація", – кумедно підписав фотоколаж артист. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Legend (@johnlegend)

Пропонуємо Вам згадати найпопулярніші пісні автора-виконавця. До слова, випуск дебютного альбому Ледженда, Get Lifted у 2004 році приніс йому п'ять премій "Греммі". А балада "All of Me" у травні 2014 очолила найпрестижніший американський хіт-парад Billboard Hot 100.

Відомі пісні Джона Ледженда

All of Me

Have Yourself a Merry Little Christmas

Bring Me Love

Love Me Now

You & I

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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