Джон Ледженд бере уроки плавання в чемпіонки світу: фотофакт

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Джон Ледженд
Джон Ледженд / Instagram/ @johnlegend

Знаменитий американський соул-співак Джон Ледженд вирішив здійснити свою дитячу мрію – навчитися професійно плавати. Вступні уроки 40-річний виконавець взяв у рекордсменки світу Крісті Ковал.

Про намір здійснити свою дитячу мрію і навчитися плавати Джон Ледженд розповів на своїй сторінці у Twitter. 40-річний чоловік бере уроки брас у власному басейні, що розташований в його будинку. Також до занять він долучає 2-річну доньку Луну і 8-місячного сина Майлса.

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Що таке брас? Брас – це техніка спортивного плавання на грудях. При такому стилі руки і ноги виконують симетричні рухи в площині, яка паралельна поверхні води.

Я дійсно не вмію плавати. Сьогодні був мій перший урок з тренером. Я мріяв про це з 5 років. Мій батько навчився плавати в 60 років, а я трохи випереджаю графік,
– зізнався Джон Ледженд на своїй сторінці у Twitter.

 

Теги: LifeStyle Музика Плавання
Джерело: 24 канал
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