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Джон Траволта привітав загиблого сина-аутиста з днем народження: зворушливе фото

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Архівне фото сім'ї Джона Траволти / Instagram / @ella.travolta

Відомий голлівудський актор Джон Траволта 2 січня 2009 року втратив старшого сина Джетта. Хлопчик був хворий на аутизм і помер у віці 16 років.

Смертельні хвороби вражають не лише звичайних людей, а й знаменитостей та їх дітей. З важкою недугою жив і син американського актора Джона Траволти Джетт. Вчора, 13 квітня, в хлопчика мало б бути день народження. З цієї нагоди його батьки та сестра опублікували зворушливі фото і згадали спільні моменти.

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Причиною загибелі Джетта став епілептичний напад, який спричинив синдром Кавасакі –незвичайне захворювання, яке характеризується запальним ушкодженням кровоносних судин всього тіла. Трагедія сталася у ванній кімнаті будинку відомої родини на Багамських островах. Аутизм – розлад розвитку нервової системи, через який страждав Джетт, значно вплинув на те, що хлопець пішов із життя в ранньому віці.

66-річний батько на своїй сторінці в інстаграмі поділився чорно-білою світлиною, на якій зображений разом із сином.

"З днем народження, Джетт! Ми любимо тебе", – ніжно підписав кадр Траволта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Ніжними знімками з Джеттом також поділилася його мама Келлі Престон та сестра Елла Траволта. У дописах вони виразили слова привітання та любові.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ella Travolta (@ella.travolta)

Додамо, Джон та Келлі одружилися в 1991 році. Окрім сина Джетта у пари є ще 20-річна донька Елла та 9-річний син Бенджамін. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові хвороби Джон Траволта Зіркові діти Зіркові батьки
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