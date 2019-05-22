"Джон Уік 3": видовищне насилля від Кіану Рівза

Рідко третя частина франшизи перевершує своїх попередників, але "Джону Уіку" це вдалось, принаймні, у постановці бойових сцен.

"Джон Уік 3", без сумніву, найвидовищніша з усіх частин. Тут практично немає діалогів, а Кіану Рівз каже трішки більше фраз, ніж "балакучий" Шалений Макс. Герой Рівза виражає себе і свої почуття у бійках. Що він тільки не використовує: декілька бойових стилів, широкий арсенал зброї, збірку російських народних казок, тварин, і все що тільки можна уявити.

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"Джон Уік 3": офіційний кадр фільму

Третя частина історії облагороджує доволі тупий і дешевий жанр багатими інтер'єрами і увагою до бійок. Зйомка не хаотична, а плавна, багато загальних планів, без уривчастого монтажу, серед якого толком нічого не розгледіти. На фоні бійок замість пекельного року звучить Вівальді. Яке незвичне поєднання: витонченість, як у балеті, і жорстокість, як на війні.

Як не дивно, за тихого і похмурого кілера мимоволі вболіваєш. Переживати не доводиться, бо зрозуміло, що він переб'є хоч армію. Це цікавий момент, бо непросто викликати хорошу емоцію до настільки жорстокого персонажа.



"Джон Уік 3": офіційний кадр фільму

Згідно з сюжетом, Джон Уік порушив священний закон асасінів і тепер має годину на те, щоб покинути Нью Йорк. Зрозуміло, що "профсоюз" від нього відхрещується і назначає величезну винагороду за його голову. Тому персонажу на шляху до порятунку доводиться пробігтись по своїх боржниках чи добрих знайомих. В третій частині фільму ми бачимо тих же ключових персонажів, до яких приєднуються Холлі Беррі і Марк Дакаскос.

Побутує думка, що дивитись "Джон Уік 3" без перегляду попередніх частин складно. Але, по суті своїй, сюжет не дуже закручений. Уік вбив людину в місці, де не можна вбивати людей і повинен змиритись з наслідками. "Наслідки" – слово, яке звучить у фільмі достатньо часто, щоб зрозуміти наскільки важливими у клані вбивць є правила. Проти такої системи може піти хіба що Джон Уік.



"Джон Уік 3": офіційний кадр фільму

Фірмовий тон франшизи збережено, якість бійок перевершено, підґрунтя для четвертої частини підготовано. "Джон Уік 3" виявився хорошим і стильним представником жанру і захопить всіх поціновувачів, незалежно від того, чи бачили вони попередні частини.

Дітей на сеанс, звісно, брати не можна (і не варто). Рейтинг "Джон Уік 3" на IMDb – 8,3. Якщо бойовик можна назвати мистецтвом, то "Джон Уік" – його заслужений і достойний представник. Що ж, дивимось і чекаємо четверту частину, яка, без сумніву, буде.

"Джон Уік 3": дивитись трейлер фільму онлайн

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