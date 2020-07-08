Голлівудський актор оприлюднив шокуючі методи виховання. Джонні Депп, який тривалий час вживав наркотики, вирішив, щоб донька Лілі-Роуз спробувала марихуану під його контролем та зрозуміла, як негативно вона впливає на організм. Інцидент стався, коли дівчинці було всього 13 років.

Вчора, 7 липня, розпочався тритижневий судовий процес у справі Джонні Деппа проти британського таблоїду The Sun. Під час першого засідання актор поділився деталями особистого життя й розкрив методи виховання 21-річної доньки Лілі-Роуз від шлюбу з Ванессою Параді. Як інформує Daily Mail, зірковий батько досить радикальний, адже вирішив показати згубний вплив наркотиків моделі ще у підлітковому віці.

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Судячи з усього, Джонні Депп не хотів, аби його донька повторила його долю, адже вже до 14 років він спробував безліч наркотиків. Тому батько самостійно дав 13-річній Лілі-Роуз марихуану, аби вона зрозуміла, якої шкоди завдають організму психотропні речовини.

Невідомо, як дівчинка розцінила такий вчинок тата та чи продовжила вживати наркотики. Проте зараз вона успішна модель, яка стає зіркою найпрестижніших подіумах світу та обличчям модних глянців.

Що відомо про вживання наркотиків Джонні Деппом?

Голлівудський актор вперше спробував психотропний препарат в 11 років. Тоді мама попросила його принести таблетку, а він проковтнув одну й усвідомив, що вона допомогла йому позбутися болю. Він також завжди захоплювався письменниками Джеффрі Чосером та Томасом де Квінсі, які вживали опіум.

Під час сімейного життя з матір'ю Лілі-Роуз французькою співачкою Ванессою Параді він постійно вживав заборонені речовини. Проте розпочати тверезий спосіб життя йому допоміг рок-музикант Елтон Джон 2012 року після розлучення з дружиною. Адвокат Джонні Деппа оприлюднив електронний лист до музиканта, який актор написав йому після 100-денної перерви від алкоголю і наркотиків.