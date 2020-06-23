У мережі шаленіють від додатка FaceApp. Завдяки йому можна змінити стать на зображенні людини. Тому чи не всіх голлівудських красенів показали в образі жінок. І деякі фото просто приголомшують!

За неофіційними даними, прихильники франшизи "Зоряні війни" задали тренд у мережі. Вони хотіли подивитись, як улюблені персонажі – Енакін та Люк Скайвокери, а також Хан Соло – виглядатимуть жінками. Результат перевершив всі їхні очікування, тому у твіттері масово поширили незвичні фото акторів.

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you have had female LUKE SKYWALKER. but have you had female HAN SOLO? pic.twitter.com/9VkQYOlU8O — ?????? (@PASCALlSAACS) June 8, 2020

anakin skywalker pic.twitter.com/VekDvaSoxK — r u b y (@starvalker) June 16, 2020

Та на цьому у мережі не зупинились. Герої стрічок "Гаррі Поттер", "Відьмак", Marvel, "Сутінки" та інших популярних проєктів перевтілились у жінок. Також користувачі мережі пофантазували, як би виглядали знамениті голлівудські красені, в яких закохані мільйони дівчат. Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Джейк Джилленгол також перевтілились у жінок. Як це було – дивіться у добірці із соцмереж.

Кріс Гемсворт

A thread of Faceapp gender swap: Hollywood actors pic.twitter.com/vAhXE7NYQ8 — Lydia Zein (@LydiaZein) June 18, 2020

Том Голланд в образі "Людини-павука"

Who I'd like to kiss/ who I'd like to fuck. Sorry dude, you would be a fuckable girl if you were one. @TomHolland1996 #faceappchallenge #FaceApp pic.twitter.com/1iPrSFwmew — N!CO (@nickhunds) June 19, 2020

Роберт Паттінсон із "Сутінок"

Г'ю Лорі

Томас Фелтон в образі Драко ("Гаррі Поттер")

Гаррі Поттер і Драко Мелфой в образі жінок

Генрі Кавілл у серіалі "Відьмак"

i was playing around on faceapp and geralt of rivia as a woman umm pic.twitter.com/uRY6cUvSPD — yana (@judedautre) June 15, 2020



Впізнаєте Леонардо Ді Капріо? / Фото FaceApp



Дженсел Еклз, який зіграв Діна Вінчестера у "Надприродньому" / Фото FaceApp



Джонні Депп / Фото FaceApp​