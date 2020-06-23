Джонні Депп, Ді Капріо та інші: як би виглядали знамениті актори, якби були жінками
У мережі шаленіють від додатка FaceApp. Завдяки йому можна змінити стать на зображенні людини. Тому чи не всіх голлівудських красенів показали в образі жінок. І деякі фото просто приголомшують!
За неофіційними даними, прихильники франшизи "Зоряні війни" задали тренд у мережі. Вони хотіли подивитись, як улюблені персонажі – Енакін та Люк Скайвокери, а також Хан Соло – виглядатимуть жінками. Результат перевершив всі їхні очікування, тому у твіттері масово поширили незвичні фото акторів.
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Та на цьому у мережі не зупинились. Герої стрічок "Гаррі Поттер", "Відьмак", Marvel, "Сутінки" та інших популярних проєктів перевтілились у жінок. Також користувачі мережі пофантазували, як би виглядали знамениті голлівудські красені, в яких закохані мільйони дівчат. Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Джейк Джилленгол також перевтілились у жінок. Як це було – дивіться у добірці із соцмереж.
Кріс Гемсворт
Том Голланд в образі "Людини-павука"
Роберт Паттінсон із "Сутінок"
Г'ю Лорі
Томас Фелтон в образі Драко ("Гаррі Поттер")
Гаррі Поттер і Драко Мелфой в образі жінок
Генрі Кавілл у серіалі "Відьмак"
Впізнаєте Леонардо Ді Капріо? / Фото FaceApp
Дженсел Еклз, який зіграв Діна Вінчестера у "Надприродньому" / Фото FaceApp
Джонні Депп / Фото FaceApp