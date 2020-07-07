Скандальне голлівудське експодружжя продовжує з'ясовувати стосунки після розлучення. Сьогодні, 7 липня, Джонні Депп та Ембер Герд вперше з'явилися у Високому суді Лондона для тритижневого процесу. Позов подав актор, який звинувачує видання The Sun у наклепі.

Попри те, що офіційне розлучення зіркової пари відбулось ще три роки тому, знаменитості досі намагаються вибороти справедливість та чесне ім'я через суд. Як інформує видання BBC, черговий судовий процес розпочався у Лондоні сьогодні й триватиме три тижні.

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До Високого суду актори прибули окремо, адже між ними вирують справжні пристрасті. До слова, Джонні Депп намагався домогтися того, щоб Ембер Герд не з'являлась у суді, коли він даватиме свідчення. Проте його спроби провалилися.

Зірок провели до будівлі суду в різний час. Джонні Депп з'явився на публіці у чорній захисній масці та сонцезахисних окулярах. Натомість його ексдружина Ембер Герд подбала не лише про заходи безпеки, обравши червону маску, а й заручилася підтримкою сестри Вітні. Саме з нею та адвокаткою Дженніфер Робінсон акторка, тримаючись за руки, прийшла до Високого суду Лондона. Варто зазначити, що поблизу папараці помітили й її кохану кінорежисерку Б'янку Бутті.

Що відомо про судовий процес?

Джонні Депп подав позов на британський таблоїд The Sun за наклепи у статті, яка вийшла у світ у квітні 2018 року. У матеріалі його показала як аб'юзера, який бив свою дружину. Його адвокати запевняють, що видання вдалося до неправдивих звинувачень найсерйозніших масштабів, адже заяви Ембер Герд про домашнє насильство – повна брехня.

Варто зазначити, що у наклепі Джонні Депп звинувачує й свою колишню дружину. Він вимагає відшкодування за заплямовану репутацію у розмірі 50 мільйонів доларів – понад 1,3 мільярд гривень.