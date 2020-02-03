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Джонні Депп надав докази, що саме він був жертвою побоїв дружини Ембер Герд

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Джонні Депп і Ембер Хьорд: судова справа / people.com

У суді продовжують вивчати всі деталі скандальної справи Джонні Деппа та Ембер Герд. Зірки пробули у шлюбі всього 2 роки та за цей час стали жертвами домашнього насилля. Щоразу вони наводять нові докази цього, вимагаючи від колишнього партнера компенсації.

Як повідомляє The Daily Mail, у 2019 році 56-річний Джонні Депп подав чергову заяву до суду за наклеп. Він заявив: його колишня дружина Ембер Герд дає неправдиві свідчення у суді та бреше, коли говорить, що саме вона була жертвою домашнього насилля. Тому голлівудський актор вирішив оприлюднити деталі розмови, яка свідчить про зворотне.

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За даними журналістів, запис був зроблений у 2015 році, коли актори тільки одружились. Джонні Депп та Ембер Герд намагались обговорити проблеми у шлюбі, що переросло у черговий конфлікт з лайкою. Чоловік заявив, що змушений йти з власного дому, коли його 33-річна кохана стає "маніакально злою".

"Я не збираюся битися з тобою. Ти, ч*рт візьми, вдарила мене минулої ночі... Я поїхав вчора ввечері, щоб не допустити більшого насильства. Дитинко, вже говорив тобі про це: я до смерті боюся, що ми влаштуємо десь місце злочину... Я люблю тебе і хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Хочу бути твоїм чоловіком, хорошим чоловіком", – говорив на записі Джонні Депп.

Цікаво, що Ембер Герд, яка у суді доводить протилежне, визнала свою провину. Джонні Депп попросив її більше не жбурляти в нього столові предмети та банки, на що вона відповіла, що ці дії нічого не означають, адже в такі моменти Ембер сама не своя.

Я била тебе... Не знаю, що сталось. Але ж ти в порядку... Пробач, що не вдарила тебе по обличчю як слід. Якщо я жбурляла каструлями і пательнями, то це ще нічого не означає… Боже, я іноді так злюся, що втрачаю розум,
– пояснила Ембер Герд у записі. 

Акторка не знала, що Джонні Депп має запис цієї розмови, тому наразі не прокоментувала резонанс у мережі та ЗМІ. А от адвокат актора вже заявив, що ці докази свідчать про те, що Ембер Герд могла весь цей час прикидатись жертвою домашнього насилля. 

"Ці записи, що містять визнання Ембер Герд в рукоприкладстві, ще більше викривають її містифікацію про домашнє насильство", – заявив адвокат Деппа.

Що відомо про шлюб Деппа і Герд? Акторське подружжя Джонні Депп та Ембер Герд пробуло в шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насилля, яку вона оприлюднила у престижному журналі. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.

Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.

Згодом ЗМІ стало відомо про роман Деппа з молодою росіянкою, але ці стосунки швидко завершилися. А от Ембер Герд мала чимало бойфрендів після розлучення, а наразі перебуває у стосунках із кінорежисеркою Б'янкою Бутті. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Джонні Депп Ембер Герд
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