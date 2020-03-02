Джонні Депп може повернутися на телеекрани в образі Джека Горобця

Попри низку скандалів та продовження судової тяганини з колишньою дружиною Джонні Депп таки має шанс повернутись на телеекрани. Студія Disney планує екранізувати продовження популярного фільму "Пірати Карибського моря", де Джека Горобця зіграє знаний актор.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на інсайдерів. За їхніми даними, кіностудія Disney намагалась дистанціюватись від Джонні Деппа ще у 2016 році. Тоді весь світ активно обговорював резонансні фото та заяву Ембер Герд. Акторка розповіла, що була жертвою домашнього насилля, тому й розлучається з Джонні Деппом. Чимало хейтерів стали на захист красуні, а репутація актора одразу ж погіршилась.

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Однак вже в лютому 2020 року Джонні Депп спростував заяви колишньої коханої. Актор надав у суді записи розмов з Ембер Герд, на яких чути, як вона зізнається, що була ініціаторкою бійок у їхньому подружньому житті. Саме ці деталі повпливали на ставлення представників Disney щодо співпраці з Джонні Деппом.

Нещодавній поворот у судовій битві Деппа та шалена підтримка громадськості його змінили ставлення керівників Disney. Наразі вони лобіюють його повернення на знімальний майданчик,

– розповів інсайдер.

За неофіційними даними, голлівудський Джек Горобець розглядає пропозицію від авторів нової частини фільму "Пірати Карибського моря". Вона стане 6-ою за рахунок у популярній франшизі. Ще у жовтні інсайдери розповіли про заплановані зйомки, однак деталей сюжету ще досі не розкривають. Ймовірно, Джонні Депп зіграє другорядну роль, а у центрі фільму покажуть жінку-піратку. Проте ця інформація офіційно не підтверджена. Розробкою сценарію займаються Крейг Мазін і Тед Еліот. Прем'єра ж запланована на другу половину 2020 року.

Відомо, що вперше Джонні Депп приміряв образ капітана Джека Горобця у 2001 році. Тоді представники Disney розпочали створення успішної кінострічки "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини". Герой Джонні Деппа настільки яскраво виглядав у кадрі, що тисячі кіноманів стали прихильниками дотепного пірата.

Наразі франшиза нараховує 5 фільмів, які принесли мільйонні прибутки кіностудії. За кожну стрічку Джонні Депп отримував щонайменше 80-90 мільйонів доларів. Як переконують інсайдери, це було однією з причин, через яку Disney не одразу пропонували актору роботу.