Джонні Депп може позбутися ролі у "Фантастичних звірах" через скандали з екс-дружиною

Голлівудський актор Джонні Депп, якому дісталася одна з головних ролей у приквелі серії фільмів про Гаррі Поттера, може втратити її через скандали зі своєю колишньою дружиною Ембер Хьорд. Творці фільмів "Фантастичні звірі" хвилюються за свої рейтинги.

У заголовках таблоїдів не припиняють з'являтися імена Джонні Деппа та Ембер Хьорд. Зіркове подружжя не може дійти згоди, пробачити один одному непорозуміння і розійтися без скандалів. Так, нещодавно в мережу потрапили фото, зроблені після бійки знаменитостей, а також звинувачення на адресу Деппа у некерованій люті. Як повідомляє LRMonline, це негативно відбивається на кар'єрі актора.

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Попри те, що сама Джоан Роулінг, яка є авторкою частини приквелів "Фантастичні звірі", активно відстоювала кандидатуру Джонні Деппа на роль лиходія, змушена дослухатися до думки глядачів.

Нещодавно студія Warner Bros., яка працює над створенням картин, повідомила про перенесення прем'єри. Так, третя частина "Фантастичних звірів" побачить світ не швидше, ніж 12 листопада 2021 року. І, якщо раніше шанувальники запідозрювали, що причина затримки ховається у недопрацюваннях по сценарію чи сюжету, то тепер інсайдери повідомляють, що у цьому є провина Деппа.

Творці кінострічок та керівництво Warner Bros. побоюються, що скандальні новини про голлівудського актора та його екс-дружину, можу негативно вплинути на рейтинг франшизи.



Джонні Депп у "Фантастичних звірах" / Instagram / @johnnydeppofficial

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.