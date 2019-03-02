Джонні Депп подав до суду на екс-дружину Ембер Хьорд через наклеп про насильство

Голлівудський актор Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину Ембер Хьорд, яка досі дає гострі свідчення щодо судової справи про розлучення.

Депп вимагає від екс-дружини 50 мільйонів доларів за те, що та звинувачувала його в домашньому насильстві. Про це повідомляє видання People.

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У позові наголошується, що Хьорд вигадала скандальні звинувачення з метою створити позитивний імідж і допомогти собі у кар'єрі.

Також, у джерелі згадується про статтю, яку Ембер написала у 2018 році для The Washington Post, в якій заявила, що вважає себе "жертвою домашнього насильства".

Натомість в позові Депп заявив, що Хьорд – злочинниця, а не жертва насильства.



Ембер Хьорд і Джонні Депп / Getty Images

Додамо, що раніше актор вже надавав нові докази того, що не бив свою колишню Ембер. Так, для спростування звинувачень у побитті дружини адвокати Джонні Деппа надали відеозаписи з камер спостереження і свідчення очевидців, які стверджують, що не бачили сліди побоїв на обличчі Хьорд у той день, коли чоловік нібито її побив. Крім того, за словами свідків, травми у неї з'явилися лише через 6 днів.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа? Вони прожили в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які вона обіцяла віддати на благодійність. Після того Джонні Депп дав інтерв’ю британському журналі GQ, у якому розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов’язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.