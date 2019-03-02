Джонні Депп подав до суду на екс-дружину Ембер Хьорд через наклеп про насильство

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Ембер Хьорд і Джонні Депп
Ембер Хьорд і Джонні Депп / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину Ембер Хьорд, яка досі дає гострі свідчення щодо судової справи про розлучення.

Депп вимагає від екс-дружини 50 мільйонів доларів за те, що та звинувачувала його в домашньому насильстві. Про це повідомляє видання People.

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У позові наголошується, що Хьорд вигадала скандальні звинувачення з метою створити позитивний імідж і допомогти собі у кар'єрі.

Також, у джерелі згадується про статтю, яку Ембер написала у 2018 році для The Washington Post, в якій заявила, що вважає себе "жертвою домашнього насильства".

Натомість в позові Депп заявив, що Хьорд – злочинниця, а не жертва насильства.

Ембер Хьорд і Джонні Депп
Ембер Хьорд і Джонні Депп / Getty Images

Додамо, що раніше актор вже надавав нові докази того, що не бив свою колишню Ембер. Так, для спростування звинувачень у побитті дружини адвокати Джонні Деппа надали відеозаписи з камер спостереження і свідчення очевидців, які стверджують, що не бачили сліди побоїв на обличчі Хьорд у той день, коли чоловік нібито її побив. Крім того, за словами свідків, травми у неї з'явилися лише через 6 днів.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа? Вони прожили в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які вона обіцяла віддати на благодійність. Після того Джонні Депп дав інтерв’ю британському журналі GQ, у якому розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов’язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Ембер Хьорд Джонні Депп Скандал
Джерело: 24 Канал
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