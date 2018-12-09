Джонні Депп пристрасно поцілував ведучу аукціону: фотофакт

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Джонні Депп поцілував ведучу аукціону
Джонні Депп поцілував ведучу аукціону / collegecandy.com

Голлівудський актор та співак Джонні Депп здивував прихильників несподіваним фото. На знімку видно, як він цілує струнку білявку.

Прихильники знаменитості одразу ж припустили, що 55-річний Джонні Депп закрутив новий роман. Після акторки Ембер Хьорд користувачів мережі не здивувало, що вибір голлівудського красеня зупинився на білявці. 

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Актор позував перед камерою в окулярах та з недопалком у руках. Білявка у жовтій мереживній сукні ніжно обійняла Деппа долонями та насолоджувалась палким поцілунком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Letitia Frye (@letitia_frye)

Як виявилось, Джонні Депп поцілував подругу Летицію Фрай. Білявка була ведучою на благодійному аукціоні Alice Cooper’s Christmas Pudding Show, який відвідав голлівудський "Джек-горобець". Згідно з дописами, актор пожертвував свою гітару на благодійність. 

Після аукціону Летиція Фрай та Джонні Депп поспілкувались в гримерці та зробили фото з поцілунком. Окрім цього, ведуча опублікувала фото та відео її зустрічі з актором. У мережі переконані, що пару поєднують тільки дружні стосунки, а поцілунок був своєрідним розіграшем або епатажем для привернення уваги до роботи Фрай. Наразі Джонні Депп не коментує фото та здогадки його прихильників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Letitia Frye (@letitia_frye)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Letitia Frye (@letitia_frye)

 

Теги: LifeStyle Джонні Депп Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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