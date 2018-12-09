Джонні Депп пристрасно поцілував ведучу аукціону: фотофакт

Голлівудський актор та співак Джонні Депп здивував прихильників несподіваним фото. На знімку видно, як він цілує струнку білявку.

Прихильники знаменитості одразу ж припустили, що 55-річний Джонні Депп закрутив новий роман. Після акторки Ембер Хьорд користувачів мережі не здивувало, що вибір голлівудського красеня зупинився на білявці.

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Актор позував перед камерою в окулярах та з недопалком у руках. Білявка у жовтій мереживній сукні ніжно обійняла Деппа долонями та насолоджувалась палким поцілунком.

Як виявилось, Джонні Депп поцілував подругу Летицію Фрай. Білявка була ведучою на благодійному аукціоні Alice Cooper’s Christmas Pudding Show, який відвідав голлівудський "Джек-горобець". Згідно з дописами, актор пожертвував свою гітару на благодійність.

Після аукціону Летиція Фрай та Джонні Депп поспілкувались в гримерці та зробили фото з поцілунком. Окрім цього, ведуча опублікувала фото та відео її зустрічі з актором. У мережі переконані, що пару поєднують тільки дружні стосунки, а поцілунок був своєрідним розіграшем або епатажем для привернення уваги до роботи Фрай. Наразі Джонні Депп не коментує фото та здогадки його прихильників.